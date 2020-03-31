【一分鐘看世界】美救市反釀危機？英國進入緊急狀態、志村健逝世

今天是3月31日，來到本月最後一天，你需要知道的國際新聞：

美救市反致危機？

雖然COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，但由於各國相繼推出刺激措施，市場避險情緒回落，科技股造好，帶領美股反覆向上，道瓊斯工業平均指數收巿報22327.48點升690.7點或3.19%；納斯達克指數收報7774.15點，升271.77點或3.62%；標準普爾500指數收報2626.65點，升85.18點或3.35%。

美國國會參議院為進一步挽救美國經濟，以緩減疫情的衝擊，3月25日以96票贊成、0票反對通過約值2.1萬億美元財政刺激計劃。這是美國歷史上最大規模的救市計劃。然而這是否真的能夠支撐美國經濟？或是它會為下一次金融危機或經濟衰退埋下伏筆？……（按此閱讀更多）

圖為美國海軍醫療艦「舒適號」（USNS Comfort）3月28日準備從諾福克海軍基地出發往紐約前，美國總統特朗普在它前方發表講話。（AP）

英國進入緊急狀態

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在英國持續擴散，房屋、社區及地方政府大臣鄭偉祺（Robert Jenrick）在3月29日表示，全國已進入緊急狀態。英國副首席醫療官哈里斯（Jenny Harries）3月29日出席記者會時，表示英國可要6個月後「生活才會恢復正常」。英國首次公開疫情持續的時間表，要求民眾做好準備。……（按此閱讀更多）

圖為3月30日用途改變的英國倫敦展覽中心（ExCel）內，軍人在協助進行準備工作。這間臨時醫院，被命名為NHS Nightingale hospital（暫譯：英格蘭國民保健署南丁格爾醫院）。（AP）

志村健去世

有「喜劇之王」之稱，在《阿笨與阿占》中廣為人識的「阿笨契爺」志村健，在3月29日死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。他生前為很多觀眾帶來歡樂。感情生活不愁寂寞的他，卻未能找到可給他終生幸福之人。他生前在節目中亮相時曾說，自己為何無法結婚的原因……（按此閱讀更多）

日本喜劇泰斗志村健死於新冠肺炎，是疫情再從我們當中，帶走一位為觀眾帶來歡樂、滿有才華的表演者。圖為志村健攝於2011月3月1日照片。（AP）

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