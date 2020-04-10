【新冠肺炎】繼香港麥難民後　東京「網吧難民」也恐因疫情失住處

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續蔓延後，多個地方的商戶唯有停業，也因而影響到一班社會弱勢者。香港麥當勞自3月25日起兩周內停止晚市堂食，不少「麥難民」頓時要撤離，直至4月8日該連鎖食店恢復晚間堂食。事實上，類似一幕也開始在日本東京上演，當地估計有多達4000名以網吧為居的「網吧難民」，但現在不少網吧為了抗疫要關門，他們恐怕暫時會「無家可歸」。

日本部分網吧設有私人包廂，又會提供餐飲服務，設有沐浴間，成為當地不少「網吧難民」的避風港。但隨着東京疫情加劇，政府要求6類行業自4月11日起暫停營業抗疫，包括網吧，「網吧難民」或頓失居所。

🔻疫情之下的日本🔻

共同社報道一名居住在東京都豐島區網吧的40歲女子，她便感到很困惑，目前寄住在熟人的家中，但不知能夠待到何時，她稱，正在苦惱要借錢租屋還是回去家鄉福岡。

報道稱，正在虧損的網吧臨時停業後，赤字也會進一步膨脹，因此有可能倒閉，有「網吧難民」擔心將不斷失去住的地方。

據政府調查，東京都的「網吧難民」約有4000人。但政府為防疫提供的臨時逗留設施的目標只有500戶。東京都知事小池百合子4月10日在記者會表示，如果不足夠，將增加預算。

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