【一分鐘看世界】美國急撲棉花棒？油價跌至負數、新加坡抗疫失手

今天是4月21日星期二，在這個多雲有驟雨的早上，你需要知道的國際新聞：

圖為4月19日美國總統特朗普（左）在出席每日疫情記者會時，將一支棉花棒交予副總統彭斯。（AP）

美為何急需棉花棒？

美國總統特朗普（Donald Trump）4月19日在記者會上表示，會動用《國防生產法》生產摘取檢測樣本的棉花棒。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在美國蔓延，華府希望提升檢測數字，這意味需要大量採摘唾液樣本的長條棉花棒（又稱：採集棒）。但在疫情「重災區」檢測物資供應短缺，實驗室往往因物資不足而無法檢測，華府要增加檢測數目並不容易……（按此閱讀更多）

國際油價災難式暴跌，紐約5月期油收報每桶-37美元，跌幅300%。圖為2016年6月9日，美國德州自由港市（Freeport）石油戰略儲備（Strategic Petroleum Reserve）內的一組原油管。（路透社）

國際油價災難式暴跌至負數

國際油價災難式暴跌，紐約5月期油收報每桶-37美元，跌幅300%，是歷史上首次跌至負數，6月期油亦跌16%，每桶報20.84美元；倫敦布蘭特期油收報每桶26.23美元，下跌1.85美元或6.6%。油價負數意味著將油運送到煉油廠或儲存的成本已經超過了石油本身的價值，理論上買油變成不用付代價還可拿取報酬。（按此閱讀更多）

新加坡的防疫工作本來頗得認同，但最近看來已出現第二波疫情，而源頭是來自外地的勞工群體。圖為4月18日新加坡一個熟食市場內，顧客都在保持社交距離。（AP）

外勞宿舍令星洲「失手」

新加坡截至4月20日中午12時，其衞生部已初步確定當天新增1,426個新型冠狀病毒確診個案，單日增幅首次過千，令累計確診病例增至8,014個。根據部門當天發出的文告，新增病例多數是住在外勞宿舍的工作許可證持有者，僅有16人是本地公民或永久居民。新加坡在2月13日和3月10日曾被世界衛生組織表揚為「防疫典範」，如今第二波疫情在外勞群體之間爆，對政府的抗疫工作構成莫大挑戰……（按此閱讀更多）

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加國兇徒的悲哀人生

加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）發生槍擊案，警方4月19日擊斃51歲的懷疑槍手沃特曼（Gabriel Wortman），事件中多人死傷，死亡人數已增至16人。此案令所有認識兇徒的人大感震驚，有高中時期的同學說，他是一個對人很好、經常微笑的人。他大學時期朋友曾說，沃特曼對自己感到悲傷，此外校園內的人對他不好。她對昔日好友竟會傷人非常震驚。（按此閱讀更多）

圖為4月19日，加拿大皇家騎警追捕槍手。（AP）

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