【一分鐘看世界】油價「歸正」、金正恩病重疑雲、何晶FB帖文爭議

今天是4月22日星期三，在這個多雲有幾陣驟雨的一天，你需要知道的國際新聞：
油價暴跌
國際油價4月20日出現災難式暴跌，外界分析紐約5月期油首次跌至負數的原因，也更關心在本月初美國頁岩油企Whiting Petroleum Corp.申請破產保護後，油價暴跌或會令美國國內其他油公司也走上破產或重組的不歸路。雖然21日的油價表現回復「正數」，民眾也關注自2009年改變世界能源格局的美國頁岩氣行業，會否因低油價以至負油價的影響而變成「喪屍產業」，至於美國總統特朗普則稱，有信心令油價回復至適當水平……（按此閱讀更多）
特朗普稱，有信心令油價回復至適當水平（路透社）
金正恩病重疑雲
朝鮮領導人金正恩突然傳出病重消息，繼《每日朝鮮》指他接受心血管手術後，美國有線新聞網絡（CNN）4月21日引述美國官員消息報道，金正恩在手術後情況危險，一時之間傳言滿天飛，但之後陸續有中方及韓國方面人士私下向媒體透露，相信金正恩並非病危，朝鮮官媒也刊出有關金正恩的消息。不過美國總統特朗普則稱不知道對方的情況，只稱「希望他身體健康」。但另一方面，外界也留意到金正恩近月曾消失多天，且近年體重增加不少，健康情況確惹人關注……（按此閱讀更多）
圖為2019年6月30日美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩在分隔韓朝的板門店非軍事區會面並握手。兩人當天亦於韓國總統文在寅碰面，實現美、韓、朝領導人「世紀同框」的歷史性一刻。（Getty）
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新加坡總理夫人的FB爭議
新加坡面對嚴重疫情，連續第二日確診人數破1000宗，該國宣布延長局部封鎖措施。另一邊廂，新加坡總理李顯龍的夫人何晶再成為話題人物，她在Facebook發文刊出一串令人難以理解的「Heehee heehee」大笑內容，引發公眾出現「星國總理夫人怎麼了？」的困惑，甚或一度擔心她的社交網站帳號是否遭受黑客攻擊……（按此閱讀更多）
美國議員再向中國「出招」
美國多名美國議員相繼推出法案，尋求透過剝奪中國政府主權豁免權，為美國民眾向北京索償鋪路，此舉引來中國外交部反擊，但仍無法阻止密蘇里州加入起訴行列……（按此閱讀更多）
尋找臨床測試「勇者」
英國政府4月21日宣布，政府決定向兩個當地研究撥款超過4000萬英鎊，作為研究治療新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗之用，其中一項研究準備在本周開始進行臨床測試……（按此閱讀更多）
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