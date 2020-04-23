美軍：金正恩仍然掌控朝鮮軍隊及核武

美國媒體4月21日披露朝鮮領袖金正恩接受手術「病危」消息後，引發國際輿論關注。美軍參謀長聯席會議副主席海滕（John Hyten）4月23日表示，目前未掌握任何情報可以「證明或否定」金正恩病重的相關報道。

4月15日，金正恩執政以來第一次缺席參謁錦繡山太陽宮紀念朝鮮已故領導人金日成生日的活動，引來各方對金正恩健康問題的猜測。圖為4月16日，朝中社公開高級官員參謁錦繡山太陽宮，以紀念金日成108歲誕辰。（Reuters）

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美軍參謀長聯席會議副主席海滕23日在五角大樓舉行記者會時表示：「根據情報，我不會證實或否認任何消息，我認為金正恩依然完全掌控朝鮮核武及朝鮮軍隊，我無理由不作這個假設。」

美國有線新聞網絡（CNN）21日引述引述直接知情的美國官員報道，金正恩接受手術後情況「非常危險」。另一名美國官員指，金正恩出現健康問題，但難以評估嚴重程度。

金正恩在執政以來今年首次缺席參謁錦繡山太陽宮紀念金日成生日的活動，引來各方對金正恩健康問題的猜測。不過韓國青瓦台總統府一名核心人士22日透露，目前尚未發現朝鮮內部有異常動靜。

朝鮮官方媒體《朝中社》22日亦更新金正恩的最新動向，報道指金正恩向敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）發回電，感謝對方在朝鮮已故領袖金日成誕辰108周年之際發來電文，被視為是對有關傳聞的澄清。