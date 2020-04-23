日本專家：金與正是否升為朝鮮二號人物　暫無必然聯繫

日本的朝鮮問題專家、聖學院教授宮本悟（音譯）於4月23日就最近傳出的朝鮮最高領導人金正恩接受手術的消息表示，不能草率地判斷其健康狀況。同時，對誰才是朝鮮的「二號人物」也不能輕易下判斷。

金與正（左）是朝鮮最高領導人金正恩最信任的人之一。韓國統一部認為，金與正在金正恩身邊起着輔佐和代理的作用。（Getty）

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宮本悟在4月23日接受經濟新聞網站NNA ASIA採訪時指出，「金正恩的體重激增似乎是（身體出現問題）依據，但他的祖父金日成也活到了80歲，因此不要隨便斷定他的健康狀況嚴重」。

宮本悟表示，如果不是緊急狀況，朝鮮醫生很難給金正恩做手術，如果進行手術後金正恩病重，醫生則會處於「極度危險」的狀況。

金正恩自4月11日出席並主持朝鮮勞動黨中央政治局會議後便一直未公開露面，有觀測認為金正恩為防止感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）而選擇前往其「第二官邸」江原道元山別墅，而此前朝鮮也經常有最高領導人一個月不曾出現在公開場合的情況。

有預測認為，在這種情況下，金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、中央委員會組織指導部第一副部長金與正被認為是最有可能繼承金正恩權力的人物。

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日本《讀賣新聞》4月22日報道稱，據美日韓消息人士透露，朝鮮在2019年勞動黨中央委員會大會上決定，一旦金正恩因死亡或無法執行領導工作時，將由金與正代為執行。

金與正同金正恩一樣，擁有朝鮮重視的「白頭山血統」，也是金正恩在瑞士留學期間最信任的親人。截至目前，金正恩到底有幾名子女無從考證。

據《朝鮮日報》4月22日報道，脱北者出身的未來韓國黨國會議員池盛浩（音譯）透露，金正恩的繼承者是誰，有幾個尚不明確。「除了金正恩夫人李雪主之外，金正恩同其他女性育有一名7歲左右的兒子，繼承體系可能會變得非常複雜」。不過，該言論無從考證。

宮本悟認為，儘管金與正在4月11日重新當選勞動黨中央政治局候補委員，但很難以此判定她是繼金正恩之後的「二號人物」。同時，宮本悟認為，「金與正雖然很重要，但也只是起到類似金正恩秘書的作用。不管金正恩發生什麼事情，和金與正沒有什麼必然聯繫」。