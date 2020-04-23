【新冠肺炎】彭斯：美疫情料6月大致結束　特朗普不滿中國與世衛

新冠肺炎（COVID-19）疫情是全球最嚴重的，確診病例超過80萬。美國副總統彭斯（Mike Pence）4月22日說，美國的疫情6月份或將大致結束。他還說，美國總統特朗普（Donald Trump）對中國以及世界衛生組織（WHO）不滿。

彭斯4月22日在接受美國《華爾街日報》採訪時說，白宮希望新冠疫情能在6月初基本過去。他說「我們確實相信，隨着我們在全國各州以負責任的方式開始重啟經濟，到6月初，本輪新冠疫情基本上會過去。」

彭斯還表示，他希望兩黨都能按計劃在8月份舉行全國代表大會，並且「美國人將能夠享受一個美好的夏季」。

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彭斯稱，即便像一些衛生專家預測的那樣，今年冬季會出現第二波新冠病毒感染病例激增的情況，屆時美國的狀況也會比現在好得多。

彭斯說「預計到這個春天結束會有新的治療藥物，將給正在與新冠病毒作鬥爭的人們帶來急需的緩解。」他表示：「當然，美國在夜以繼日地研製新疫苗，將陸續看到許多平台開發新疫苗，很可能在疫情的頭一年過了之後不久就能投入使用。」

彭斯還強調，美國疾病控制和預防中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）向他保證，沒有說過疫情將會更加糟糕。

彭斯最後還暗示，因為中國處理疫情的方式，美國與中國的緊張關係將持續下去。他說，美國總統特朗普對中國和WHO「缺乏透明度、缺乏坦率、缺乏事先通知」感到不滿。