美國防部網站指二戰衝突始於德國蘇聯入侵波蘭　引來俄羅斯抗議

今年5月8日是二戰歐戰勝利75周年，美國國防部網站5月6日發表介紹二戰的網頁文章，內容提到二戰衝突始於1939年德國與蘇聯入侵波蘭。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及俄國外交部5月8日對此表達不滿。

美國國防部網站有關二戰歐戰勝利日的頁面（網站截圖）

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）5月8日表示，五角大樓5月6日發表一篇關於第二次世界大戰歷史的文章，題為「歐洲勝利日：慶祝，反思的時刻」。文章內容提到二戰「衝突始於1939年，當時德國與蘇聯入侵波蘭。」

俄羅斯方面對此不滿稱，若根據美方的說法，便是指蘇聯與第三帝國（納粹德國）同等有罪，發動第二次世界大戰。扎哈羅娃稱，同時，該文章卻沒有說到蘇聯是如何打擊納粹德國的後方，以及最多納粹分子就是在東部戰線遭殺害。

美國國防部網站提到衝突始於1939年，當時德國與蘇聯入侵波蘭，然後指納粹德國殺害了6百萬猶太人（網站截圖‧）

普京：有國家想篡改歷史

扎哈羅娃稱，西方夥伴中的許多人，即使在全人類的特別日子也不會停止尋找方法去歪曲歷史，為追求當前政治目的而指責俄羅斯，並批評這是這些指責是謊言和虛偽。

俄羅斯塔斯社5月8日則報道，總統普京批評有國家想篡改歷史，他認為有些人嘗試稱蘇聯應該對引發第二次世界大戰負責，企圖把罪惡感強加給俄羅斯。