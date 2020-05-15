【新冠肺炎】歐盟倡建旅遊綠色通道　意大利總理反對並威脅脫歐

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致不同國家關閉邊境，影響跨境旅遊。歐盟委員會公布重啟歐盟地區跨境旅遊的計劃，制定「綠色通道」容許歐盟國家重開邊境。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）5月13日表明反對，並威脅退出歐盟。

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孔特在記者會上說：「我們不接受歐盟內部的雙邊協議，這些協議將為遊客提供特權通道。」他補充道：「（旅遊業）不能受制於雙邊協議，否則我們將脱離歐盟。我們絕不會允許。」旅遊業佔意大利本地生產總值（GDP）的比例高達13%。

孔特表示，已經對歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表明，這些「綠色通道」將意味歐盟單一市場的「毀滅」。

意大利企業聯合會估計，截至年底，疫情導致意大利旅遊業損失約1,200億歐元。貿易和旅遊業多達42萬個職位和27萬間企業面臨流失或倒閉。意大利政府已經向旅遊和文化界撥款50億歐元。

隨疫情放緩，部份國家計劃重開邊境。波羅的海三國5月15日起互相開放邊境，德國和奧地利的邊境將於6月15日重開，瑞士也有意重開除意大利之外的全部邊境。