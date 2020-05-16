【中美角力】台積電可供貨華為？美國官員說法不一

台積電（TSMC）5月15日宣布會在美國亞利桑那州設廠。但有外國媒體透露，美國總統特朗普（Donald Trump）有意就中國電訊設備生產商華為實行出口管制，台積電或受影響。有美國官員稱前台積電未必獲准與華為交易，惟另有官員發表意見，沒有一口咬定是可以或不可以。

路透社報道，美國政府在5月15日採取行動，正在修訂出口規則，準備阻止全球晶片商向中國電訊設備製造商華為供貨。此舉不單會打擊華為，也會打擊台積電，因為台積電本來供貨給華為旗下的海思半導體（HiSilicon）。

路透社在15日的報道中提到，關於台積電會否獲得向華為供應貨品的許可，美國國務院主管經濟事務的副國務卿克拉奇（Keith Krach）在一個電話中向一些記者表示：「對此沒有任何保證。」

克拉奇表示：「我想台積電在中國的業務大概是10至12％，以及我想它們主要來自華為，所以台積電也會受到限制，除非他們獲得許可，但這是沒有保證，以及我們不會就此做出預期。」

美國政府是否會為將往當地設新廠的台積電提供優惠措施？克拉奇語帶保守：「就激勵措施而言，我知道美國會正在考慮很多事情。我認為……在這方面真的有非常好的可能性。」

台積電宣布會赴美設廠後不久，便出現美國正在修改規則，收緊對華為出口的管制。圖為2月24日西班牙巴塞羅那一名攝影師在華為發布產品時進行錄影。（Reuters）

美商務部長語氣較硬

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）稱，美方一定要修改遭華為與海思半導體（HiSilicon）利用的規則，避免美國科技遭用於違背美國國家安全和外交利益的惡意活動。

美國商務部5月15日也宣布把華為的臨時通用許可（Temporary General License）有效期再延長90天，推遲至2020年8月13日，但提到這是「預計最後一次」（Expected final）。

在美國準備修訂出口規則、加強打擊華為之際，中國《環球時報》5月15日報道，根據接近中國政府的消息人士透露，如果美方實施有關計劃，中方會強力反擊。

報道又提到中方的反制選項，包括把美國企業納入中方「不可靠實體清單」，對高通（Qualcomm）、思科（Cisco）、蘋果（Apple）等美企進行限制或調查，暫停採購波音（Boeing）飛機等。