【N號房】主犯GODGOD「真身」曝光　首次向受害者道歉

震撼韓國的性侵案「N號房」事件關鍵疑犯，N號房創始人兼管理者「GODGOD」（갓갓）首次曝光，並首次公開向受害者及其家屬道歉。

N號房事件：5月18日，化名GODGOD的文亨旭，在警方的押解下公開身分，回答着記者的提問。（韓聯社Youtube截圖）

24歲男大學生文亨旭，化名「GODGOD」，自2018年利用通訊軟體Telegram開設聊天室，以引誘及威脅的方式，獲得女性被性剝削片段並予以上載，以及在群組出售。事件在3月曝光，震驚全國。

文亨旭5月9日落網，警方慮及其罪行重大，決定公開他的真實身份。韓聯社報道，文亨旭涉嫌違反兒童青少年保護法等9項罪嫌遭警方羈押，慶北地方警察廳在18日將他移交檢方。

文亨旭在警方押解下，不像早前戴帽及口罩，其面貌與身份真正曝光。他在傳媒記者的提問下，向受害者及受害者家屬道歉，但稱與博士房主犯趙主彬「沒有任何關係」。

文亨旭坦言受害者超過50人，被指是因自己錯誤性觀念所累。當他被問及現在的感受，文亨旭稱「很後悔且很抱歉」。

報道引述警方消息指，警方最初只掌握到10名被害者資料，目前已再掌握多11名被害人的資訊。另外文亨旭稱自2015年起已有類似的犯案，警方將循相關方向擴大調查。

韓國N號房事件懶人包（點圖了解更多）：

+ 15 + 14 + 13