加拿大法院裁定孟晚舟引渡案雙重犯罪成立　加媒：北京無力報復

加拿大法院5月27日做出重要裁決，宣布將繼續推進華為副董事長兼首席財務官孟晚舟的引渡案。有加拿大媒體認為，中國此時已無力報復加拿大。

加拿大卑詩省最高法院5月27日針對孟晚舟的引渡案做出裁決，判定孟晚舟的犯行符合「雙重犯罪」的標準，所以其引渡案將繼續下去。大法官霍姆斯（Heather Holmes) 發布一份長達23頁的裁決書，內容指出孟晚舟的犯罪行為構成詐欺。

根據加拿大廣播公司 （CBC）5月27日報道，多名長期關注此案的移民律師原先都認為孟晚舟重獲自由的機率很大，但裁決結果判定引渡程序得以持續。一名駐温哥華的律師庫爾蘭德 （Richard Kurland） 表示，雖然他一開始對判決結果感到驚訝，但看過裁決內容後，他認為法官判決很平衡。

彭博社5月27日也報道稱，孟晚舟此前對結束美國引渡案充滿信心，以至於上周末在温哥華一家法院前擺出勝利的姿勢。但是這些希望在5月27日破滅了。

報道稱，這一裁決標誌着美國當局的初步勝利，但這將會進一步加劇加拿大和中國之間本已很緊張的關係。

報道還稱，在宣布了她的決定後，大法官霍姆斯取消了原定於6月舉行的聽證會，並將於下周確定一個新的時間表。

英國廣播公司（BBC）27日報道稱，這一裁決對孟晚舟一方不利，這意味引渡流程將持續進行，而孟晚舟有上訴權利。熟悉引渡條款的加拿大刑事律師波廷（Gary Botting）此前曾對BBC表示，類似的引渡案可延宕數年。

美國之音報道稱，由於法官的裁定支持加拿大政府，該案將在6月進入下一階段，辯論加拿大官員在逮捕孟晚舟時是否遵守了法律。預計在9月的最後一周和10月的第一周進行結案辯論。即使加拿大法院最終判決建議引渡，最終的決定還將由加拿大司法部長做出。

《紐約時報》27日報道稱，孟晚舟距離在美國接受審判又近了一步。

前加拿大駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）表示，這一裁決可能預示着，「各國已經在質疑中國在（新冠肺炎）疫情中扮演的角色之際，雙方都在強化自己的立場」。

報道也指出，在未來幾個月的聽證會上，孟將有另一個爭取獲釋的機會，聽證會的主題是她在被捕期間的權利是否受到了侵犯。

加拿大《環球新聞》27日報道稱，專家認為，中國無力就加拿大的決定進行報復。多倫多大學副教授、中國和外交事務專家王惠玲（Lynette Ong）說：「北京現在有很多事情要考慮，我認為脅迫或施壓加拿大實際上不再是他們關注的首要事務。6個月前，加拿大與中國進行一對一的對抗，而我們根本不可能與他們進行一對一的對抗。他們太強大。但在過去的幾個月裏，隨着疫情蔓延，全球出現了對中國的抵制。如果渥太華明智的話，他們應該順勢而為。」