印度反華情緒蔓延　刪除中國App爆紅　兩周下載量破百萬

中印兩國在邊境問題再度爆發矛盾之際，一款名為「刪除中國手機應用程式」（Remove China Apps）的應用程式於印度火速走紅。自5月17日推出近兩周以來，下載量已經突破100萬，成為印度區Google Play的熱門應用程式。

Remove China Apps以龍頭配上兩耙掃把作為圖示。根據開發公司在Google Play提供的說明，應用程式「為教育目的而開發」，幫助用戶識別特定應用程式的原籍國。應用程式直指「中國應用程式不安全」，用戶可以利用應用程式搜尋和選取想要刪除的中國手機應用程式。

《印度時報》（Times of India）6月1日引述應用程式開發公司OneTouch App Labs不願具名的共同創辦人指，「每個印度人都知道，中國的產品在印度佔有很大市場，中國賺了很多錢，並將錢用於反印度活動」，認為「中國應該付出代價」。

《印度時報》報道，應用程式走紅是呼應三種有關中國的論調——數據安全（即認為「中國應用程式不安全」）、國家至上（即認為「中國資助反印度組織」）和新冠肺炎（即認為「中國傳播病毒」）。正是上述論調激發部份人在數碼領域對華報復的情緒。

印度電影《打死不離3兄弟》（3 Idiots）主角的真實藍本，工程師旺楚克（Sonam Wangchuk）也公開呼籲抵制中國產品。

#BoycottMadeInChina #SoftwareInAWeekHardwareInAYear

For decades India's tolerance with Chinese intrusions in Ladakh was like...

Woh bedardi se sar kaate mera or mai kahun unse

Huzoor aahista aahista, janaab ahista ahista...

But now

Sena degi bullet se jawaab,

Hum dengey wallet se — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) May 29, 2020

印度曼尼普爾大學（Manipur University）教授納拉帕特6月1日接受《環球時報》訪問表示，經濟合作從來都是互利雙贏，中國互聯網公司投資印度市場，為手機應用的本土使用者提供大量優質的應用程式，「大家也從中找到互聯網帶來的快樂」。

納拉帕特指，正是這些反華人士口中的「中國Apps」為印度IT工作者提供大量就業，帶動印度科技行業的整體發展。他認為，這些人無視事實，鼓吹狹隘的「科技民族主義」，最終只會傷害到自己。