印度反華情緒蔓延　刪除中國App爆紅　兩周下載量破百萬

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中印兩國在邊境問題再度爆發矛盾之際，一款名為「刪除中國手機應用程式」（Remove China Apps）的應用程式於印度火速走紅。自5月17日推出近兩周以來，下載量已經突破100萬，成為印度區Google Play的熱門應用程式。

Remove China Apps以龍頭配上兩耙掃把作為圖示。根據開發公司在Google Play提供的說明，應用程式「為教育目的而開發」，幫助用戶識別特定應用程式的原籍國。應用程式直指「中國應用程式不安全」，用戶可以利用應用程式搜尋和選取想要刪除的中國手機應用程式。

《印度時報》（Times of India）6月1日引述應用程式開發公司OneTouch App Labs不願具名的共同創辦人指，「每個印度人都知道，中國的產品在印度佔有很大市場，中國賺了很多錢，並將錢用於反印度活動」，認為「中國應該付出代價」。

《印度時報》報道，應用程式走紅是呼應三種有關中國的論調——數據安全（即認為「中國應用程式不安全」）、國家至上（即認為「中國資助反印度組織」）和新冠肺炎（即認為「中國傳播病毒」）。正是上述論調激發部份人在數碼領域對華報復的情緒。

印度電影《打死不離3兄弟》（3 Idiots）主角的真實藍本，工程師旺楚克（Sonam Wangchuk）也公開呼籲抵制中國產品。

印度曼尼普爾大學（Manipur University）教授納拉帕特6月1日接受《環球時報》訪問表示，經濟合作從來都是互利雙贏，中國互聯網公司投資印度市場，為手機應用的本土使用者提供大量優質的應用程式，「大家也從中找到互聯網帶來的快樂」。

納拉帕特指，正是這些反華人士口中的「中國Apps」為印度IT工作者提供大量就業，帶動印度科技行業的整體發展。他認為，這些人無視事實，鼓吹狹隘的「科技民族主義」，最終只會傷害到自己。

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