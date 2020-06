印度反華情緒蔓延　刪除中國App爆紅　兩周下載量破百萬

#BoycottMadeInChina #SoftwareInAWeekHardwareInAYear

For decades India's tolerance with Chinese intrusions in Ladakh was like...

Woh bedardi se sar kaate mera or mai kahun unse

Huzoor aahista aahista, janaab ahista ahista...

But now

Sena degi bullet se jawaab,

Hum dengey wallet se