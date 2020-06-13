加拿大情報機關曾警告孟晚舟被捕將引發全球震盪

中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟引渡案，根據6月12日公開的最新法庭文件顯示，加拿大安全情報局曾警告，逮捕孟晚舟將引發全球震盪，嚴重影響加拿大和中國的關係。

圖為2019月9日23日，華為副董事長孟晚舟離開加拿大溫哥華的住所，前往法院出席聆訊。（路透社）

文件披露加拿大安全情報局事前知悉孟晚舟將會被捕。根據2018年12月1日的一份備忘，加拿大安全情報局獲美國聯邦調查局告知，計劃於孟晚舟同日稍後抵達溫哥華國際機場時將她拘捕。

文件引述孟晚舟的代表律師指，報告反映加拿大安全情報局知道，加拿大皇家騎警隊計劃延遲拘捕孟晚舟，因為孟晚舟乘坐的航班上午11時30分抵達，但預期下午4時才會作出拘捕。報告也指，警方很有可能得到加拿大邊境服務局協助作出拘捕，被律師質疑是串謀的證據，因為協助警方搜證並非邊境服務局的工作。

加拿大安全情報局認為，孟晚舟被捕將引發全球震盪，於國際和雙邊層面造成重大影響。當局關注孟晚舟被捕的消息何時公開。孟晚舟的律師指，相信是因為加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、美國總統特朗普（Donald Trump）和中國國家主席習近平當日正在出席二十國集團峰會。