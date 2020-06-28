【中印衝突】俄媒：印度對戰爭前景感到恐懼

中印在邊境地區爆發了流血衝突，造成多人傷亡。印度代表團訪問俄羅斯要求加快交付武器的速度，但俄媒則稱，若中印爆發真正的戰爭，任何武器都無法幫助印度取勝。

俄羅斯《觀點報》6月26日報道，在中印爆發邊境衝突的背景下，一個印度代表團剛剛訪問了莫斯科，並討論了俄羅斯武器的大規模採購。兩國的邊境衝突會升級為一場真正的戰爭嗎？

報道稱，對中國而言，與印度的戰爭將不可避免地意味着來自美國壓力的急劇增加，顯然，華盛頓將支持印度。中國剛剛經歷由新型冠狀病毒流起的巨大經濟衰退，對戰爭並不感興趣。

但是對於印度來說，中國的實力更強。此外，附近親華巴基斯坦可以輕易在兩個戰線上對印度發起戰爭。這些國家都擁有核武器及其運載工具，在這種情況下，印度沒有優勢。

報道稱，印度政府對沖突的前景感到恐懼，求助於俄羅斯，要求加快交付武器的速度，特別是S-400和戰機。但是這些行為更像是一種保險，並非是實戰準備。而且這種保險非常脆弱。如果印度與中國進行真正的戰爭，那麼沒有任何一種軍事裝備可以幫助它。

報道稱，這都是因為中國更加強大。中國的戰鬥機、彈道導彈是印度的很多倍。最重要的是，中國幾乎可以自己生產一切，而印度仍然嚴重依賴武器進口（印度代表團訪問莫斯科進一步證實了這一點）。在消耗戰中，印度依賴進口的弱點是致命的。

此外，中國的經濟比印度更加強大，社會更加團結。在中國方面，巴基斯坦的存在可以讓印度打消對華取得任何暫時性的局部優勢的想法。而美國人雖然可以幫助印度，但他們自己不會為此而戰。所有這些因素都使印度的機會微乎其微。

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