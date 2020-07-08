港版國安法｜自民黨決議案促取消習近平訪日本　安倍政府稱已收到

在中國通過「港版國安法」後，日本執政自民黨外交小組和外交調查會提出決議案，要求政府取消中國國家主席習近平作為國賓訪日一事，日本政府7月8日回應稱，已經收到有關要求取消中國領導人訪日的決議文件。

共同社7月8日報道，日本內閣官房長官菅義偉證實收到自民黨外交小組有關要求取消中國國家主席習近平對日國事訪問的決議文件，並保證政府會認真對待這一要求。

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日本自民黨外交小組和外交調查會7月7日敲定了要求政府取消中國國家主席習近平作為國賓訪日的決議。鑑於黨內異議，決議文本與原始版本相比比較温和，制定者考慮了自民黨幹事長二階俊博的觀點。

其中就習近平訪日稱「作為小組不得不請求取消」，表述有所減弱。最初決議案就習近平作為國賓訪日採用「請求取消」的措辭，但在日本自民黨外交小組和外交調查會7月6日的聯席會議上，部分與會人士提出可能會對日中關係造成負面影響。

自民黨幹事長二階俊博在7月7日的記者會上就決議強調：「考慮到參與日中問題的前人的辛苦，應該慎之又慎地應對。」有關日中關係，二階俊博表示「這並非一個人能辦成的簡單事情」。

共同社特別提到，二階俊博作為親華派知名人物，與中國政要也擁有溝通渠道。