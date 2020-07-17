路透社：多位韓星在中國的抖音帳號遭封鎖　包括TWICE與MAMAMOO

路透社7月17日報道，多位韓國明星或組合如TWICE、Rain（鄭智薰）、Mamamoo等在中國的抖音社交帳號遭到封鎖，用戶未能觀看他們的帖文內容。報道提到韓國7月15日宣布對TikTok（即抖音海外版）祭出罰款措施一事，目前未知兩事是否有關聯，從網上資料可見，部分韓星的抖音帳號自7月12日起已出現封鎖問題。抖音暫未回應事件。

在TikTok版帳號未受影響

抖音為中國企業「字節跳動」旗下的影片社交平台，是中國境內版，海外版則為TikTok。路透社報道，在抖音內，多位韓星包括TWICE、Rain、Mamamoo、HyunA等的帳號遭封鎖，至於在TikTok版，他們的帳號仍然正常顯示，未受影響。

目前未知這些帳號遭封鎖的原因，但報道提到TikTok近日遭韓國罰款一事，又提到美國國務卿（Mike Pompeo）在7月6日曾說華府正在考慮禁止國內民眾使用TikTok等中國社交應用程式。報道稱，涉事韓星的經紀公司沒有回應事件。

韓國對TikTok罰款

韓國通訊委員會（KCC）是在7月15日宣布，由於TikTok未經家長同意收集14歲以下兒童數據，又未通知把用戶的個人數據轉移至海外，決定對TikTok處以1.86億韓圜（約120萬港元）的罰款。

至於在網上方面，可見部分網民大約在7月12日起已開始討論韓星抖音帳號「消失」事件，除了上面提到的藝人外，也包括Gary（姜熙建）、金希澈、池昌旭、泫雅等，部分網民問到「要繼續限韓了嗎？」