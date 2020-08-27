【新聞背後】Jacob Blake遭警槍傷　為何引發示威及2死槍擊案

美國威斯康星州基諾沙市（Kenosha）發生黑人遭警員槍擊案後，民眾連日爆發示威。在8月25日，更發生有少年為「保衛家園」搶殺兩名示威者被捕。事件的始末到底是什麼？

圖為8月26日，威斯康星州基諾沙的示威。非裔男子布萊克遭警員槍傷後，引發連日示威。（Reuters）

事件發生原因：警員槍擊黑人

事發於8月23日，威斯康星州的基諾沙市。美國29歲非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr）遭到警員槍擊重傷，根據網上流傳的片段，布萊克是在轉過身，打開車門時遭白人警察謝斯基（Rusten Shesky）從後連開7槍。

布萊克雖然無生命危險，但槍傷恐導致他半身癱瘓。

事發經過暫時未明

截至8月26日，美國當局暫時未交代事發經過。根據初步調查報告，當時警方接獲一名女子報案，指她與男友發生爭執。警方隨後到場，試圖拘捕布萊克但失敗。在一輪衝突後警員謝斯基向背着他、正在打開車門的布萊克開槍。

當時車上有着3名小孩，據稱布萊克當時身上有刀，但途中發生甚麼事，及為何謝斯基要開槍仍然未知。

涉事警員目前已被調離職務，調查仍在進行。

↓點擊觀看更多威斯康星州爆發示威的照片：

圖為8月25日，遭槍傷的布萊克（Jacob Blake Jr）家人，由律師陪同下會見記者。（Reuters）

示威激化成騷動

片段在網上流傳後，隨即爆發連串示威，抗議警方對黑人暴力執法。但由於受近日反歧視示威影響，示威迅速升級，趨向暴力。示威者無視宵禁令，繼續上街抗議，向警察投擲磚頭和汽油彈，焚燒雜物甚至建築物。防暴警察施放催淚彈驅散。

至8月26日，州長埃弗斯（Tony Evers）同意接受聯邦政府援助，將增派聯邦執法人員和國民警衛隊前往基諾沙。

圖為8月25日，威斯康星州基諾沙示威期間，有建築物遭縱火焚燒，消防員至早上仍在射水。（Reuters）

少年槍擊事件

這是發生在當地8月25日晚上的另一宗事件。根據網上片段，一名17歲少年手持步槍被示威者追趕期間倒地，其後向示威者連開數槍，造成兩死一傷。該名少年已遭拘捕，被控以一級謀殺。

圖為8月25日，有居民手持槍械在街上出現，在市內徘徊。（AP）

為何會有人持槍遭示威者驅趕？

據當地媒體報道，網上有人號召持搶上街「保衛家園」，以防「邪惡暴徒燒毀城市」。目前未知該名開槍少年，是否應號召上街。

在傳媒拍攝的照片中，可見在基諾沙有民眾持槍在市內出現，如油站、超市，及住宅民居等。