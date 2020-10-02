特朗普確診前曾與拜登同場辯論　專家：拜登應立即接受病毒檢測

美國總統特朗普（Donald Trump）與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）10月2日宣布確診感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），由於特朗普9月29日才剛參加與選舉對手拜登（Joe Biden）的首場辯論，有美國專家認為，同場的拜登也有感染病毒風險，應立即接受病毒檢測。

圖為9月29日，美國舉行首場總統大選辯論，特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）對壘時保持社交距離（Reuters）

美國有線新聞網絡（CNN）首席醫療記者兼醫生格普塔（Sanjay Gupta）表示，雖然兩人辯論時在台上保持社交距離，也從不同位置出場，很可能沒有近距離聚在一起，但拜登仍有遭感染風險，「只要你在室內的話，就能把病毒想像成煙霧一樣」，他認為拜登應該立即接受檢測。

在9月29日舉行的首場電視辯論上，辯論安排因新冠肺炎疫情而更改，包括特朗普與拜登未有握手，也沒有以擊肘代替，兩人在台上保持社交距離，但在辯論期間，特朗普、拜登與辯論主持人華萊士（Chris Wallace）均沒有戴口罩，故此惹來外界擔心拜登有染疫風險。

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CNN醫療分析師賴納醫生（Jonathan Reiner）則表示，隨着特朗普和副總統彭斯都有可能患病，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）應該接受隔離。這是因為她在總統繼位順序中，僅排在彭斯之後，即是第二位。