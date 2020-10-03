大法官提名活動驚現病毒傳染鏈？7人染疫

包括美國白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）在內的一些人確認感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，外界開始在談論他們都有一個共通點，就是9月26日曾出席美國總統特朗普提名巴雷特（Amy Coney Barrett）出任最高法院大法官的活動。

連同康韋在內，合計已有7名曾出席活動的人確診。

9月26日 特朗普在白宮玫瑰園宣布，提名聯邦上訴法院法官巴雷特出任最高法院大法官，填補金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）離世遺留的空缺。

Tonight I tested positive for COVID-19. My symptoms are mild (light cough) and I’m feeling fine. I have begun a quarantine process in consultation with physicians.



As always, my heart is with everyone affected by this global pandemic. ❤️ — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) October 3, 2020

從當天活動照片及影片可見，出席活動的人大部分都沒戴口罩，或是不是常常佩戴口罩，並進行近距離接觸。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，合計已有7人確診。這包括特朗普夫妻、康韋、參議員蒂利（Thom Tillis）、參議員邁克李（Mike Lee）、巴雷特母校聖母大學（University of Notre Dame）的校長詹金斯（John Jenkins）以及一名在場記者。

邁克李10月1日經檢測後發現確診染疫。稱出席活動當天曾接受檢測，當時結果是陰性。

圖為9月26日，美國聯邦上訴法院法官巴雷特獲提名出任最高法院大法官當天，新澤西州長克里斯蒂（佩戴紅領帶男子）與嘉賓擁抱。（AP）

有美國傳媒報道巴雷特數月前曾染疫。白宮官員稱她獲提名後每天都接受檢測，10月2日早上的檢測結果呈陰性。

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