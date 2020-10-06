特朗普返回白宮　稱或已對病毒免疫

美國總統特朗普（Donald Trump）感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），經治療後離開醫院返回白宮。他隨後在社交網站發布片段，呼籲國民不要害怕病毒，不要讓病毒「主宰」自己的生活。

圖為10月5日，特朗普返回白宮後上載片段，表示自己已經免疫，並感謝醫院及醫療隊伍。（Reuters）

特朗普在個人Twitter上發布短片。短片中特朗普未有戴上口罩，聲稱過去兩日以來自己的情況已大幅好轉，相信可以出院。特朗普表示自己可能已經免疫，並感謝醫院及醫療隊伍。

特朗普表示，國民不應害怕及被病毒主宰自己的生活，他說美國有最好的藥物和醫療設備，疫苗亦會很快面世。特朗普又稱自己知道危險，但他身為領袖要站在前線領導工作。

特朗普在另一個帖文中發布短片，片中特朗普乘搭直升機返回白宮，在平台上脫下口罩，向離開白宮的直升機敬禮。

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特朗普在10月2日宣布確診新冠肺炎，其後入院接受治療。他的醫療團隊稱他能安全返回白宮，但又稱他未完全脫離危險，需接受醫療監察。