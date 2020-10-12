美國大選2020｜福奇：特朗普競選廣告節錄其訪問內容屬斷章取義

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）10月11日回應總統特朗普（Donald Trump）在美國大選2020的競選廣告中引述其受訪片段，稱這是「斷章取義」。

福奇11日在一份聲明中稱，自己的言論被斷章取義，美國大選2020的共和黨競選團隊未經他同意，便在其廣告中引述他受訪時發表有關聯邦公共衛生官員努力對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的言論。

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他指出：「在我接近50年的公職（生涯）中，我從未公開認可任何政治候選人」。

福奇3月接受霍士新聞（Fox News）採訪時稱：「我在這（抗疫方面）幾乎全職奉獻。我在白宮很沮喪，實際上幾乎每天都與抗疫小組一起，是每一天。因此，我不能想像在任何情況下，其他人可以做得更多」。

美國總統特朗普的競選團隊10月10日發布一則廣告，圖為影片截圖，顯示國家過敏症和傳染病研究所長福奇的言論。（Facebook@Team Trump）

特朗普的競選團隊10日發布一則30秒競選廣告，當中僅節錄福奇受訪時講的最後一句話。法國媒體指，這給人的印象是，福奇說的人是特朗普，令人以為福奇認同政府的抗疫手法。