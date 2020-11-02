美國大選2020｜福奇稱拜登會認真對待疫情　白宮譴責他稱讚對手

美國大選2020｜美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）10月30日警告，美國在冬季可能要面對更嚴峻的疫情，同時否定總統特朗普（Donald Trump）在疫情的處理態度。白宮譴責福奇言論。

圖為10月26日，美國北達科他州一個檢查點，司機下車接受病毒檢測。（Reuters）

福奇10月30日接受《華盛頓郵報》訪問，談及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。福奇稱美國的狀況並不樂觀，在冬季寒冷的季節來臨時，可能要面對更嚴峻的狀況。

而當被問道總統大選兩名候選人在處理疫情的比較時，福奇表示民主黨候選人拜登（Joe Biden）會「嚴肅對待公眾健康」，至於特朗普則「持有不同觀點，注重經濟及重開國家。」他又稱美國需要在公共衛生習慣上作出「突然重大的改變」，才能阻止狀況惡化。

白宮譴責福奇稱其言論「打破一切常規且不可接受」，指責福奇批評特朗普並表達其政治傾向，稱讚政治對手，又指特朗普始終把美國人的福祉放在第一位。

特朗普在抗疫政策和意見上與福奇不合，一度公開指責福奇是個「災難」，又稱現在不能將他革職是因為會「影響選情」。

特朗普多次強調美國已從疫情中恢復，但每日新增感染人數仍不斷上升。美國迄今累計感染人數達到920萬，逾23萬人死亡。