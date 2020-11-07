美國大選2020｜班農稱應把福奇斬首示眾　遭Twitter封鎖帳戶

白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）因提議把國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）及聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）斬首示眾，遭Twitter封鎖帳戶。

圖為9月3日，班農以遙距方式出席一場特朗普的支持者大會演講。（Getty）

班農在其個人Podcast節目War Room上，表示總統特朗普（Donald Trump）已經勝選，在提到第二任期應做的事，他稱要把NIAID所長福奇及FBI局長克里斯托弗雷革職。

班農更稱應仿傚英國都鐸王朝（Tudor England）時期做法，將福奇及克里斯托弗雷斬首，並把頭顱掛在白宮外的長矛上示眾，以示對其他政府官員的警告。

Twitter隨後以鼓吹暴力為由，刪除有關Podcast貼文並封鎖班農的帳戶，而轉載節目的Youtube亦以同樣理由撤下影片。

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特朗普主張民主黨選舉舞弊，指責民主黨企圖「偷走選舉」，而網絡上亦逐漸出現針對選舉及點票的暴力字語。如Facebook早前封鎖名為「Stop the Steal」的群組，其中一個留言就是「是時候清理槍支，走上街頭」。