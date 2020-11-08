美國大選2020｜美媒：特朗普顧問承認　無望推翻選舉結果

美國現任總統特朗普（Donald Trump）拒絕承認落敗，並展開法律訴訟挑戰美國大選2020的選舉結果。美媒11月7日報道，接近他的消息人士稱他不會那麼快承認敗選。顧問據報已告訴這位現任美國總統，其法律行動成功機會渺茫。

數間英、美媒體7日稱美國大選2020民主黨候選人拜登（Joe Biden）擊敗正在尋求連任的特朗普勝出大選，但特朗普拒絕承認落敗，表明將展開法律行動，又稱選舉未結束。

▼美國多個媒體美國時間11月7日宣布拜登勝選後數小時，現任總統等朗普從維珍尼亞州的高爾夫球場返回白宮，期間面無表情，不發一言：

商業內幕（Business Insider）網站7日引述接近特朗普的消息人士稱，儘管當選總統拜登已獲勝，但特朗普不打算認輸。

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述政治白宮記者麥格勞（Meredith McGraw）6日稱：「在與（來自特朗普）競選團隊的消息人士進行交談時，他們表示總統沒有任何用以取得成功的計劃，」「（他們）承認，這是一場真正艱難的戰鬥」。

《華爾街日報》6日稱，特朗普的幕僚對於「草率的法律努力」（slapdash legal effort）愈發沮喪，稱團隊在選舉日前都沒有足夠的計劃，來到本周亦沒什麼跟進着去做的決定。選舉舉行數天後，顧問們稱不知道誰人主管這個策略。他們所指的策略，是在他們認為點票有問題的州份入稟。