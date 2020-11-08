美國大選2020｜盤點拜登家族與中國有關的七件事

隨着2020美國總統大選結果揭曉，被批為「親華」的民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其家族與中國之間的關係，已經成為輿論焦點。

1、Seneca Global Advisors投資諮詢公司

《華爾街日報》2012年2月17日報道稱，2012年2月17日，時任美國副總統的拜登，在加州與時任中共國家副主席的習近平，首次正式會晤。就在兩人會面的當天，美國能源公司GreatPoint獲得了中國萬向集團（Wanxiang Group）高達12.5億美元的投資，其中包括4.02億美元的股權投資。這筆交易不但是當年美國收到的最大一筆外國風險投資，同時也與拜登兒子亨特（Hunter Biden）相關。

2008年9月，就在拜登被宣布成為副總統候選人的數周後，拜登之子亨特（Hunter Biden）與美國前國務卿克里（John Kerry）的繼子海因茨（Christopher Heinz）共同創辦了「Seneca Global Advisors」諮詢公司。該公司曾促成中國萬向集團2012年對美國GreatPoint公司的投資。GreatPoint是美國的一家能源新創公司，萬向集團向GreatPoint公司投入4.02億美元股權資本，還同意雙方合資在新疆開辦天然氣公司。

英國《金融時報》2019年10月8日在報道中亦表示亨特的Seneca Global Advisors公司客戶包括GreatPoint。不過，文章稱不清楚亨特是否直接參與達成這項投資。

2、2014年中國國企收購亨特參與的公司

萬向集團與拜登家族在其他方面也有交集。2013年，美國電動汽車製造商菲斯科汽車公司（Fisker）因電池供應商破產而停止生產其旗艦Karma車型，並在當年11月申請破產，據美國特拉華州當地媒體Delaware Business Now2013年12月報道，彼時拜登兒子亨特是這間汽車公司的債權人之一。

而後萬向集團在與李澤楷所持公司Hybrid之競爭下成功收購Fisker的資產，並於2014年成立Karma Automobile汽車。而Fisker的原創始人Henrik Fisker則在2016年另外創立Fisker Inc.。

3、2013年中國公司與拜登家族共同註冊公司

2013年12月4日至5日，拜登訪問中國，與中國國家主席習近平會面，其子亨特隨同出訪。在拜登離開中國後十天，2013年12月16日，私人股本基金渤海華美（BHR）在上海註冊成立。據《華爾街日報》2014年7月10日報道，渤海華美基金規模為15億美元。

據美國記者施韋澤（Peter Schweizer）2019年《秘密帝國》（Secret Empires: How Our Politicians Hide Corruption and Enrich Their Families and Friends）在一書中表示，這與拜登兒子亨特相關。渤海華美是一家專門負責跨境併購投資的私人基金公司，由中方的渤海產業投資基金管理有限公司、嘉實基金管理公司（Harvest Fund Management）與美方的投資顧問機構Rosemont Seneca Partners和桑頓集團（Thornton Group）三方共同成立。Rosemont Seneca Partners是由亨特、前國務卿克里的繼子海因茨和顧問亞徹（Devon Archer）共同創辦。亨特是渤海華美的9名董事之一，持股10%。

對於施韋澤的指控，拜登予以否認，並質疑施韋澤的寫作動機具有政治因素。2019年，拜登家族生意關係被美國媒體聚焦後，亨特在2019年10月表示將辭去渤海華美的職務。渤海華美也曾經解釋，在拜登擔任美國副總統期間，亨特並未領取薪水，直到拜登卸任副總統，他才購入10%股份。亨特今年4月辭職董事會職務，至今仍持股，「但並未干預渤海華美的投資方向」。

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4、2015年亨特任職的公司被中方收購

另外一筆與中國相關的、或由亨特參與的交易發生在2015年。海因茨開辦的Rosemont Realty地產公司被中國遠洋集團子公司盛洋投資（Gemini ）併購。亨特曾在Rosemont Realty公司擔任顧問。

併購後的Gemini Rosemont地產公司於2019年發表聲明，稱亨特曾在Rosemont Realty中任職，但與Gemini Rosemont公司無關聯。

5、電郵門事件爆發美媒指控拜登家族從中國獲益

2020年10月14日，《紐約郵報》（New York Post）刊布爭議性報道，稱一封於2017年5月13日發送給亨特的電子郵件顯示，亨特利用時任副總統父親的身份，向烏克蘭政府施壓，在該國謀職、求利。10月15日，該媒體續稱，郵件顯示亨特通過與「對我和我的家人感興趣」的公司賺錢，包括中國私營能源公司華信。亨特被確定為「主席（董事長）／副主席（副董事長）」，「薪酬待遇……取決於與華信達成的協議」。拜登對此予以駁斥。

另據美國全國廣播公司（NBC）10月30日報道，早前網上流傳一份長達64頁、有關亨特及其在中國生意的「情報」文件可能涉及造假，似乎是一家名為「颱風調查」（Typhoon Investigations）的虛假「情報公司」的作品，後來由美國總統特朗普（Donald Trump）的親信發佈，NBC並稱該報告由香港《蘋果日報》協助撰寫。

香港及台灣《蘋果日報》其後發表聲明，否認曾委託任何人撰寫任何文件。不過，壹傳媒黎智英在《蘋果日報》的報道中表示，助手Mark Simon在事件上有參與（involve），其所使用的金錢亦由黎智英的私人公司提供。

6、拜登與家人共享北京炸醬麪

2011年8月，應時任中國國家副主席習近平邀請，拜登17日傍晚抵達北京，開始對中國進行正式訪問。18日，該美國駐華使館官方微博寫道，18日中午拜登在北京市東城區鼓樓附近的「姚記炒肝」品嚐北京特色美食。在美國駐華大使駱家輝（Gary Locke）的陪同下，拜登與孫女等一行5人試嚐了5碗炸醬麪等食物。此外，拜登還熱情地和其他顧客打招呼並合影留念。

7、拜登稱其外甥女和孫女積極學習中文

據中國媒體新浪網2011年08月18日報道，在此次訪問中拜登還提到，越來越多的美國人正選擇中文作為他們的第二語言，「在我自己的家庭中也是這樣。幾年前，我的外甥女開始學習中文，現在我的孫女也已開始學習中文。我很驕傲他們與成千上萬的年輕美國人一起，已經開始為加強中美關係做出貢獻。」

拜登說，正是像這樣的人與人之間的交流，成為建設中美關係恒久基礎的關鍵元素。「這也是為什麼我很高興我的幾位家人和我一起來到中國。對我來說，這是個向他們展現中國偉大文明、文化以及中國近些年來所取得的非凡進步的機會。」

拜登最後表示，作為21世紀的兩個大國和全球性角色，中美兩國面臨許多相似的挑戰，分擔許多共同的責任，「我確信我們在這些問題上共同採取的行動越多，我們的人民和世界將受益越多。」