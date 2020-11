美國大選2020｜盤點拜登家族與中國有關的七件事

隨着2020美國總統大選結果揭曉,被批為「親華」的民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)及其家族與中國之間的關係,已經成為輿論焦點。

1、Seneca Global Advisors投資諮詢公司

《華爾街日報》2012年2月17日報道稱,2012年2月17日,時任美國副總統的拜登,在加州與時任中共國家副主席的習近平,首次正式會晤。就在兩人會面的當天,美國能源公司GreatPoint獲得了中國萬向集團(Wanxiang Group)高達12.5億美元的投資,其中包括4.02億美元的股權投資。這筆交易不但是當年美國收到的最大一筆外國風險投資,同時也與拜登兒子亨特(Hunter Biden)相關。

2008年9月,就在拜登被宣布成為副總統候選人的數周後,拜登之子亨特(Hunter Biden)與美國前國務卿克里(John Kerry)的繼子海因茨(Christopher Heinz)共同創辦了「Seneca Global Advisors」諮詢公司。該公司曾促成中國萬向集團2012年對美國GreatPoint公司的投資。GreatPoint是美國的一家能源新創公司,萬向集團向GreatPoint公司投入4.02億美元股權資本,還同意雙方合資在新疆開辦天然氣公司。

英國《金融時報》2019年10月8日在報道中亦表示亨特的Seneca Global Advisors公司客戶包括GreatPoint。不過,文章稱不清楚亨特是否直接參與達成這項投資。

2、2014年中國國企收購亨特參與的公司

萬向集團與拜登家族在其他方面也有交集。2013年,美國電動汽車製造商菲斯科汽車公司(Fisker)因電池供應商破產而停止生產其旗艦Karma車型,並在當年11月申請破產,據美國特拉華州當地媒體Delaware Business Now2013年12月報道,彼時拜登兒子亨特是這間汽車公司的債權人之一。

而後萬向集團在與李澤楷所持公司Hybrid之競爭下成功收購Fisker的資產,並於2014年成立Karma Automobile汽車。而Fisker的原創始人Henrik Fisker則在2016年另外創立Fisker Inc.。

3、2013年中國公司與拜登家族共同註冊公司

2013年12月4日至5日,拜登訪問中國,與中國國家主席習近平會面,其子亨特隨同出訪。在拜登離開中國後十天,2013年12月16日,私人股本基金渤海華美(BHR)在上海註冊成立。據《華爾街日報》2014年7月10日報道,渤海華美基金規模為15億美元。

據美國記者施韋澤(Peter Schweizer)2019年《秘密帝國》(Secret Empires: How Our Politicians Hide Corruption and Enrich Their Families and Friends)在一書中表示,這與拜登兒子亨特相關。渤海華美是一家專門負責跨境併購投資的私人基金公司,由中方的渤海產業投資基金管理有限公司、嘉實基金管理公司(Harvest Fund Management)與美方的投資顧問機構Rosemont Seneca Partners和桑頓集團(Thornton Group)三方共同成立。Rosemont Seneca Partners是由亨特、前國務卿克里的繼子海因茨和顧問亞徹(Devon Archer)共同創辦。亨特是渤海華美的9名董事之一,持股10%。

對於施韋澤的指控,拜登予以否認,並質疑施韋澤的寫作動機具有政治因素。2019年,拜登家族生意關係被美國媒體聚焦後,亨特在2019年10月表示將辭去渤海華美的職務。渤海華美也曾經解釋,在拜登擔任美國副總統期間,亨特並未領取薪水,直到拜登卸任副總統,他才購入10%股份。亨特今年4月辭職董事會職務,至今仍持股,「但並未干預渤海華美的投資方向」。

4、2015年亨特任職的公司被中方收購

另外一筆與中國相關的、或由亨特參與的交易發生在2015年。海因茨開辦的Rosemont Realty地產公司被中國遠洋集團子公司盛洋投資(Gemini )併購。亨特曾在Rosemont Realty公司擔任顧問。

併購後的Gemini Rosemont地產公司於2019年發表聲明,稱亨特曾在Rosemont Realty中任職,但與Gemini Rosemont公司無關聯。

5、電郵門事件爆發美媒指控拜登家族從中國獲益

2020年10月14日,《紐約郵報》(New York Post)刊布爭議性報道,稱一封於2017年5月13日發送給亨特的電子郵件顯示,亨特利用時任副總統父親的身份,向烏克蘭政府施壓,在該國謀職、求利。10月15日,該媒體續稱,郵件顯示亨特通過與「對我和我的家人感興趣」的公司賺錢,包括中國私營能源公司華信。亨特被確定為「主席(董事長)/副主席(副董事長)」,「薪酬待遇……取決於與華信達成的協議」。拜登對此予以駁斥。

另據美國全國廣播公司(NBC)10月30日報道,早前網上流傳一份長達64頁、有關亨特及其在中國生意的「情報」文件可能涉及造假,似乎是一家名為「颱風調查」(Typhoon Investigations)的虛假「情報公司」的作品,後來由美國總統特朗普(Donald Trump)的親信發佈,NBC並稱該報告由香港《蘋果日報》協助撰寫。

香港及台灣《蘋果日報》其後發表聲明,否認曾委託任何人撰寫任何文件。不過,壹傳媒黎智英在《蘋果日報》的報道中表示,助手Mark Simon在事件上有參與(involve),其所使用的金錢亦由黎智英的私人公司提供。

6、拜登與家人共享北京炸醬麪

2011年8月,應時任中國國家副主席習近平邀請,拜登17日傍晚抵達北京,開始對中國進行正式訪問。18日,該美國駐華使館官方微博寫道,18日中午拜登在北京市東城區鼓樓附近的「姚記炒肝」品嚐北京特色美食。在美國駐華大使駱家輝(Gary Locke)的陪同下,拜登與孫女等一行5人試嚐了5碗炸醬麪等食物。此外,拜登還熱情地和其他顧客打招呼並合影留念。

7、拜登稱其外甥女和孫女積極學習中文

據中國媒體新浪網2011年08月18日報道,在此次訪問中拜登還提到,越來越多的美國人正選擇中文作為他們的第二語言,「在我自己的家庭中也是這樣。幾年前,我的外甥女開始學習中文,現在我的孫女也已開始學習中文。我很驕傲他們與成千上萬的年輕美國人一起,已經開始為加強中美關係做出貢獻。」

拜登說,正是像這樣的人與人之間的交流,成為建設中美關係恒久基礎的關鍵元素。「這也是為什麼我很高興我的幾位家人和我一起來到中國。對我來說,這是個向他們展現中國偉大文明、文化以及中國近些年來所取得的非凡進步的機會。」

拜登最後表示,作為21世紀的兩個大國和全球性角色,中美兩國面臨許多相似的挑戰,分擔許多共同的責任,「我確信我們在這些問題上共同採取的行動越多,我們的人民和世界將受益越多。」