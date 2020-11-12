美國大選｜美媒：特朗普陣營指控舞弊理據不足　律師屢遭法官斥責

2020年美國大選（US Election）尚未正式結束，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）宣布勝選，現任總統特朗普（Donald Trump）則拒絕認輸，不過美國媒體11月12日刊文稱，為特朗普負責選民舞弊指控的律師遭受法官斥責。

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《華盛頓郵報》11月12日刊登資深政治記者布萊克（Aaron Blake）撰寫的分析文章，他認為大多數由特朗普連任競選團隊針對結果提出的爭議都欠缺理據，而且推測成份很大，這對肩負追究任務的律師不利，他們一直的薄弱論點遭法官斥責。

文章舉出多個例子，其中一個最惹人關注的例子發生在賓夕法尼亞州。特朗普律師11月5月要求賓夕法尼亞州法官頒布緊急命令停止點票，並指所有共和黨觀察點票的人員受到阻撓。不過在法官戴蒙德（Paul S. Diamond）質問下，律師承認在點票地方內特朗普人員「人數非零」，這句話激怒戴蒙德，反問「很抱歉，所以你的問題是什麼？」

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另一個例子發生在密歇根州，特朗普團隊尋求暫停點算底特律（Detroit）部分選票。律師引用一名共和黨監票人的說話，她曾稱被身份不明人士告知，遲來的郵寄郵票被修改成早於投票日寄來，以令選票有效。

法官認為這是傳聞，但律師不同意，二人對此爭辯。法官指出：「『我聽到某人說某事』，告訴我為什麼這不是傳聞，快點，現在。」法官在後來的書面判決中批評有關論點是「傳聞中不可接受的傳聞」。

文章指出，這些例子的共同之處是，特朗普律師通常提供一個明顯較特朗普主張更減弱的版本，因為他們與特朗普不同，他們必須證實其主張。

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