摩爾多瓦親俄總統連任失敗　親歐候選人當選獲普京祝賀

摩爾多瓦舉行總統選舉。根據11月16日公布的初步結果，親歐的世界銀行前經濟學者桑杜（Maia Sandu）勝出。立場親俄、爭取連任的總統多東（Igor Dodon）承認落敗，並祝賀對手。

摩爾多瓦是位於烏克蘭和羅馬尼亞之間的小國，選舉被視為對國家未來兩種截然不同願景的公投。中央選舉委員會公布已經點算近100%選票的結果，桑杜得票率達57%，拋離對手逾15個百分點。

桑杜競選期間承諾將從歐盟爭取更多財政援助，並獲得德國總理默克爾（Angela Merkel）等知名政客的支持。她表示，摩爾多瓦需要不偷竊而且保護公民的政府，並指摩爾多瓦應該是所有公民的安居之所，不分國藉和所說的語言。

總統多東承認落敗，呼籲支持者不要示威或製造動盪。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）祝賀桑杜當選，指期望她出任總統將為兩國關係的建設發展作出貢獻。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也稱尊重摩爾多瓦人民的選擇。

摩爾多瓦於蘇聯解體後獨立，親歐派和親俄派之間一直存有分歧。它是歐州其中一個最貧窮的國家，估計有近120萬摩爾多瓦人居於海外。