美國大選丨拜登票數迫近8000萬　較奧巴馬舊紀錄多1千萬票

2020年美國大選的點票工作仍未結束，當地媒體11月18日報道，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）所得的普選票數目已經達到7937.73萬票，接近8,000萬票關口，遠超過前總統奧巴馬（Barack Obama）2008年時的6,949.85萬票紀錄。

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美聯社18日報道，該社和美國選舉項目（United States Elections Project）的數據顯示，當美國已計算逾1.55億張普選票，而加州和紐約仍在繼續點票時，投票人數已達合資格選民的65%，是自1908年以來最高比例。

拜登得票數目在點票工作截至11月4日時已經有逾7,000萬張，當時已打破紀錄成為史上得到最多普選票的總統候選人，並將成為史上得票最多的總統大選勝出者。

現任總統特朗普（Donald Trump）在全國票數則為7352.24萬票，目前落後拜登近600萬票，他的票數同樣超過奧巴馬2008年紀錄，成為得票最多的落敗者。奧巴馬在2008年競選時以約6,949.85萬票成為得票最多的總統當選人。

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