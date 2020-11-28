朝鮮一脱北者以撐杆跳方式跳入韓國境內　曾是體操運動員

一名朝鮮脫北者11月3日翻越朝韓邊境鐵絲網圍欄，從朝鮮叛逃至韓國，過程期間未有觸動圍欄警報引起關注。韓國《中央日報》11月27日報道，該人有過學習器械體操的經歷，以撐杆跳方式跳過3米圍欄。

一名朝鮮脱北者成功翻越圍牆。圖為韓軍在朝韓邊境地區巡邏（AP）

該名脫北者11月3日從朝鮮江原道翻越雙層鐵絲網圍欄，越過邊境向韓國投誠。《中央日報》報道，據韓國聯合參謀本部表示，軍方紅外線監察設備拍到該人翻越圍欄的畫面，當時圍欄防護網沒有絲毫破損，如果有人或動物觸碰鐵絲網，應該會觸發感應器，引發警報，結果卻沒有。韓方稱，圍欄上方的鐵圈網有輕微壓到的痕跡，但沒有遭剪斷，也沒有破損。

該脫北者年約20多歲，個子不高，體重50公斤，報道引述消息人士稱，長期練習體操使他身體非常結實，輕而易舉可以翻越3米高圍欄。他在接受韓方調查時解釋自己翻越圍欄過程，表示自己有學過器械體操。

這次事件讓韓國軍方遭受批評，輿論認為軍方監控系統有漏洞，韓國軍方表示，正在相關供應商等一起對警報系統作出整體檢查，查看是否存在技術問題，將根據結果予以完善。

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