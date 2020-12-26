【新冠肺炎】馬來西亞新變種病毒株A701V　傳播力強佔新病例85％

馬來西亞衞生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）12月25日表示，在該國第3波疫情的85%個案中發現新變種病毒株A701V。該新變種病毒株已在多國出現。

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多國都有出現

諾希山在Facebook發文表示，馬來西亞第3波疫情大部分群組都有A701V變種，或意味此變種為病毒帶來了優勢而成為主流的病毒株，這也說明它的傳播力更高。他表示，南非、澳洲、荷蘭和英國也幾乎與馬來西亞同時發現A701V病毒株的病例。

據他所指，A701V變種病毒是由於病毒棘突蛋白上的第701位氨基酸丙氨酸（amino acid Alanine），轉變為纈氨酸（Valine）。

圖為馬來西亞衞生部總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）2013年10月在英國倫敦出席國際會議（Getty）

諾希山表示，該變種病毒最早在沙巴州（Sabah）的一個監獄病例群組中找到，之後陸續在其他群組都發現。他提到，該國暫時未有發現英國近來流行的「B.1.1.7」變種病毒株病例。

截至12月25日，馬來西亞全國有約10.1萬宗確診病例，染疫死亡人數為449人。