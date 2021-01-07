美國國會騷亂釀4死52人被捕　中槍女死者曾在空軍服役14年

美國國會1月6日舉行聯席會議，認證大選的選舉人票結果，期間大批示威者闖入國會，阻止議員確認民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的勝選結果。混亂期間有4人死亡、52人被警方拘捕，其中一名死者為35歲的特朗普支持者巴比特（Ashli Babbit）。

華盛頓特區大都會警察局局長康蒂（Robert J. Contee）在1月6日晚上召開記者會，他表示迄今為止被逮捕的52人中，47人違反了市長鮑澤（Muriel Bowser）實施的宵禁令，有26人是在美國國會大廈被捕的。其他有數人則因涉嫌攜帶無牌照或違禁的槍支而被捕。

康蒂又稱表示，共和黨和民主黨全國委員會的總部還發現2枚炸彈，並在國會大廈一輛汽車上發現一個裝有燃燒彈的冷藏箱。

MSNBC電視台拍到中槍女傷者滿面鮮血，似乎陷入昏迷狀態。（TWITTER）

女死者為特朗普支持者

在事件中，一名女死者遭國會警察開槍後身亡，她為35歲女子巴比特（Ashli Babbit），是特朗普的支持者，曾在空軍服役14年。另外3名死者死於醫療緊急情況。

警方又指，事件中有14名警員受傷，其中2人仍在住院治療。在風波中，國會警察局遭外界質疑他們為何沒有採取更多行動保護國會大廈的安全。聯邦調查局（FBI）則要求公眾提供線索，比如圖片、影片等，以有助特工找到「積極煽動暴力」者的信息。