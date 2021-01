美國對特定電氣連接器和保持架啟動337調查　涉中國立訊精密

撰文: 許懿安 何文翰 最後更新日期: 2021-01-22 23:15

美國國際貿易委員會(ITC)1月21日對特定電氣連接器和保持架及其組件和下游產品(Electrical Connectors and Cages, Components Thereof, and Products Containing The Same)啟動337調查,涉及公司包括中國的立訊精密。

中國商務部旗下的中國貿易救濟信息網22日刊登公告稱,ITC會將於立案後45天內確定調查結束期。除美國貿易代表基於政策原因否決的情況外,ITC在337案件中發布的救濟令會在發布當天生效,並於發布後的第60天起有終局效力。

中國貿易救濟信息網1月22日公布,美國國際貿易委員會針對特定電氣連接器和保持架啟動337調查。(中國貿易救濟信息網網頁截圖)

美國安費諾公司(Amphenol Corporation)2020年12月18日向ITC提出337立案調查申請,主張對美出口、在美進口和在美銷售的有關產品侵犯其專利權,請求ITC發布有限排除令、禁止令。

應訊人包括:位於深圳的立訊精密工業股份有限公司(Luxshare Precision Industry Co., Ltd.)、位於東莞的東莞立訊精密工業股份有限公司(Dongguan Luxshare Precision Industry Co. Ltd.)、立訊精密有限公司(香港)(Luxshare Precision Limited (HK), )以及位於美國的Luxshare-ICT Inc.