美國對特定電氣連接器和保持架啟動337調查　涉中國立訊精密

撰文： 許懿安 何文翰 最後更新日期： 2021-01-22 23:15

美國國際貿易委員會（ITC）1月21日對特定電氣連接器和保持架及其組件和下游產品（Electrical Connectors and Cages, Components Thereof, and Products Containing The Same）啟動337調查，涉及公司包括中國的立訊精密。

中國商務部旗下的中國貿易救濟信息網22日刊登公告稱，ITC會將於立案後45天內確定調查結束期。除美國貿易代表基於政策原因否決的情況外，ITC在337案件中發布的救濟令會在發布當天生效，並於發布後的第60天起有終局效力。

中國貿易救濟信息網1月22日公布，美國國際貿易委員會針對特定電氣連接器和保持架啟動337調查。（中國貿易救濟信息網網頁截圖）

美國安費諾公司（Amphenol Corporation）2020年12月18日向ITC提出337立案調查申請，主張對美出口、在美進口和在美銷售的有關產品侵犯其專利權，請求ITC發布有限排除令、禁止令。

應訊人包括：位於深圳的立訊精密工業股份有限公司（Luxshare Precision Industry Co., Ltd.）、位於東莞的東莞立訊精密工業股份有限公司（Dongguan Luxshare Precision Industry Co. Ltd.）、立訊精密有限公司（香港）（Luxshare Precision Limited （HK）, ）以及位於美國的Luxshare-ICT Inc.