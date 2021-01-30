GME｜美國史詩式「挾淡倉」推手　領軍人物Roaring Kitty身份曝光

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-30 19:30

【GameStop／WSB／AMC／富途牛牛 / Robinhood／IB / 挾淡倉】包括美國電子遊戲及電子產品經銷GameStop（GME）在內一些美股價格經過一周的瘋狂炒高。事緣沽空機構香櫞研究（Citron Research）稱買GME股票是輸家後，網上論壇Reddit的用家不滿，號召網民散戶買進GME使它連日高升，1個月來爆升1700%，一些沽空機構因此損手離場。引發這場史詩式「挾淡倉」風潮者，原來是現年34歲、已是一孩之父的美國男子吉爾（Keith Patrick Gill）。

Gill其實是YouTube及Reddit的KOL。他在YouTube的網名是Roaring Kitty（咆哮小貓）。他在Reddit論壇r/WallStreetBets與一位名為DeepF***ingValue的用家，提倡買入GME。

Gill的哥哥凱文（Kevin Gill）已證實，DeepF***ingValue也是Gill。

Kevin Gill在1月28日轉發英國《每日郵報》的報道，稱自己弟弟Gill已變得挺出名了。

路透社29日稱吉爾是來自麻省的財務顧問。他曾效力於美國萬通（MassMutual），是一名特許金融分析師（Chartered Financial Analyst）。美國萬通28日發聲明稱他已離職。根據BrokerCheck的資料，他已不再是特許金融分析師，但仍是註冊交易員。

BrokerCheck隸屬美國金融業監管局（FINRA），是供人查詢經紀及投資顧問資料的工具網證。

吉爾在2019年9月起多次在自已的頻道提出看好GameStop的看法，分享自己的投資組合。他投資5.3萬美元買GME，並已賺4.6萬美元。不少散戶被他的分析吸引，加入買進。在特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）也在2021年1月26日Twitter推文發了一句「Gamestonk！」，消息便刺激GameStop股價在盤後股價大升逾40%。散戶聯手令沽空機構踢到鐵板。

根據他在Reddit發文，來到1月27日，他持有的GME股票及期權已升逾40倍。他的GME持倉加上現金已值近4800萬美元。

吉爾接受《華爾街日報》訪問時，看來對自己有份觸發這場「GameStop風暴」感到驚訝。他說：「我沒預料會發生這事。這件事的意義遠超對我個人的意義。我支持這些散戶，以及他們表明態度的能力。」他說自己雖在YouTube講自己如個揀股，但沒有在影片中提供個人財務建議以及選股建議。

話雖如此，GameStop及AMC等隨之而來的「挾創股」的確導致近日市場大幅波動及爭議。包括羅賓俠公司（Robinhood）的網上交易平台一度限制交易它們，惹來網民發布大量負評。美國證監（SEC）已注意到有關情況，並會進行審查。