Elon Musk馬斯克承認　Tesla特斯拉電動車生產之路曾如「地獄」

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-02-05 15:03

特斯拉（Tesla）因產品質量問題受到投資者及用家的批評。近日，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）在一次訪談中，首次承認特斯拉的品質監控問題。

馬斯克在接受汽車工程師芒羅（Sandy Munro）訪問時稱，例如汽車的油漆的質素在「上漆後」程序簡化後質素被降低，這樣可讓油漆快點乾。早期及後期出廠的Model 3沒有這個問題，但馬斯克承認在生產進行途中質素下降。他說「這就是一個例子，沒錯，我們的生產（之路）如地獄。」

芒羅有持有特斯拉股份，他也是特斯拉的擁躉。

馬斯克說：「有朋友問我，應該什麼時候買特斯拉？我的回答是要麼一開始就買，要麼等生產穩定下來再買。因為在生產加速過程中，要讓產量直線上升同時還要在所有細節上做到完美的確非常困難。」

馬斯克還承認Model S早期版本的座椅很糟糕：「可能是我坐過的所有汽車中最糟糕的座椅」，這刺激他們為Model 3設計更舒適的座椅。

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