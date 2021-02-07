新冠肺炎｜李文亮醫生離世一周年　英媒：中國操縱輿論沒停過

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-02-07 05:16

被喻為中國的新型冠狀病毒（COVID-19）「吹哨人」李文亮醫生去世一周年，在其忌日前夕的2月6日，中國數以萬計的網友相繼到他的微博留言悼念。有英國傳媒指出，李文亮的微博雖未被禁用，北京方面對公共輿論的操控卻從未停止過。

在李文亮生前最後一條微博下，留言比比皆是，這條微博的評論早已超過100萬。在他去世一周年前夕，2月6日，數以萬計的網友留言表達對李文亮的懷念與不捨，並祝他新年快樂，在天國一切安好。

英國廣播公司（BBC）6日報道，李文亮作為最初對疫情進行公開示警的武漢醫生之一，他在許多中國人眼中成為了在壓力下勇於堅守真相的象徵。在他去世後，他曾說過的「一個健康的社會不應該只有一種聲音。」在中國網絡上廣泛傳播。

李文亮逝世後，民眾在醫院獻花悼念。（Reuters）

中國的疫情雖逐漸平復，李文亮的微博仍然吸引不少網民留言，他們寫下的內容從疫情期間對當局處理方式的不滿，對李文亮際遇的不平，逐漸轉變為以表達自己日常瑣事的內容居多，更被外界形容為中國人的「哭牆」。

紐約城市大學亨特學院兼任教授滕彪指出，雖然李文良的微博仍然允許民眾留言，但這並不能說明中國當局對疫情方面的言論網開一面。他認為北京方面一直在盡力進行限制，無論是微博、微信還是其他媒體，對公共輿論的操控一直沒有停過。