Meta宣布建造全球最長海底電纜　連接五大洲

Meta2月14日在「Engineering at Meta」發貼文宣布，計劃建造一條長達5萬公里的全球海底電纜，連接美國、印度、南非、巴西和其他地區，建成後將成為世界上最長的海底電纜。



據英國廣播公司（BBC）報道，新的電纜項目將為五大洲提供「業界領先的連接」，並有助於支援其AI計劃，「該項目將促進更大的經濟合作，推動數位包容，並為這些地區的科技發展開展機會」。Meta旗下擁有Facebook、Instagram和WhatsApp等社交平台，它也一直致力於擴大在社交媒體以外的技術，包括AI。

新的Meta電纜計劃為五大洲提供「領先業界的連接」（圖源Engineering at Meta）

Meta稱，該電纜將是迄今為止世界最長的電纜，採用24光纖對系統，容量更高。電纜也將鋪設到海底7000公尺深處，並「在高風險容易發生故障的地區，例如靠近海岸的淺水區，使用強化埋設技術，以避免船錨和其他危險造成的損壞」。

海底電纜現在變得日益重要，一個經常被引用的統計數據顯示，全球超過95%的網絡流量是透過海底電纜傳輸。且有別於以往由大型國家電信集團資助鋪設，現在的海底電纜基礎設施越來越多是由大型科技公司投入資金建設。