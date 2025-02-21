共和黨麥康奈爾83歲生日宣布不尋求連任　從政40年將劃句號

美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周四（2月20日）在他的83歲生日宣布明年將不會尋求連任，履職至2027年1月，即在這屆國會任滿時退休，結束40年從政生涯。



麥康奈爾他自1985年起出任肯塔基州（Kentucky）參議員前就以實習生的身份在參議院奔走，2007年起出任參議院共和黨領袖，直至今年初交棒給時為南達科他州（South Dakota）聯邦參議員的圖恩（John Thune），成為美國歷來在任時間最長的參議院政黨領袖。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2016年、2020年的總統大選均獲麥康奈爾支持，但後來兩人關係生變，麥康奈爾2021年批評特朗普在支持者衝擊國會一事上是「不光彩的失職」（disgraceful dereliction of duty），至2024年總統大選，特朗普在「超級星期二」大勝後，麥康奈爾表態支持特朗普競選。

美國共和黨領袖麥康奈爾2025年2月20日宣布不再尋求連任，將在屆滿後退休。（截圖自X@beinlibertarian）

麥康奈爾他近年健康狀態轉差，包括早前先後二次跌倒受傷，以及在公開談話時出現短暫失神，現在有時以輪椅代步。美媒分析，從支持特朗普參選到決意退休，他的舉動反映特朗普重返白宮後「權力生態」的變化。