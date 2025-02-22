007要變美國人？　Amazon斥10億美元收購占士邦系列創作主導權

英國媒體報道，風靡全球影壇的「007」占士邦（James Bond）系列電影將迎來重大改變，亞馬遜（Amazon）旗下的亞馬遜米高梅工作室（Amazon MGM Studios）2月20日宣布，正式買下「007系列」的創作主導權（creative control），該系列的長期製作人威爾遜（Michael Wilson）與Barbara Broccoli將退出核心創作團隊。



據《衛報》報道，亞馬遜米高梅工作室亞馬遜MGM Studios、威爾遜與Barbara Broccoli將共同成立一家新的合資公司，共同持有「007」占士邦的知識產權，三方皆是該系列的共同擁有者，但未來創作方向的將由亞馬遜米高梅工作室主導。

報道提到，亞馬遜購入007創作主導權的費用為10億美元（約77.7億港元），荷李活新聞網站Deadline最早報道這個金額。

報道指，在這單重磅消息公布不久後，亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）就在其個人社交平台向影迷徵求下一位飾演占士邦的合適人選，問道「你會選誰擔任下一位占士邦？」

亞馬遜創辦人貝索斯在買下占士邦的創作主導權後，向網民徵詢下一位飾演007的合適人選：

最後一位飾演占士邦的英國影星丹尼爾基克（Daniel Craig）向Barbara Broccoli和威爾遜表示祝賀。基克2006年首次飾演007，參與電影《新鐵金剛智破皇家賭場》（Casino Royale）的演出，曾5次在大螢幕上飾演占士邦。

2022年11月23日，英國影星丹尼爾基克（Daniel Craig）出席Omega在倫敦舉辦的慶祝占士邦（James Bond）系列60週年的特別活動。（Getty）

報道又提到，曾經飾演「邦女郎」Valerie Leon則擔心，如果由亞馬遜接掌007系列，這個深入民心的電影將不再那麼「英國化」。

81歲的Valerie Leon曾與著名影星羅渣·摩亞（Roger Moore）和辛·康納利（Sean Connery）一起出演電影《鐵金剛勇破海底城》（The Spy Who Loved Me）和《鐵金剛勇奪巡航導彈》（Never Say Never Again）。

她向英國媒體表示：「占士邦系列電影非常英國化，將來不會再有這種風格了。」

據報道，007系列電影自已製作共25部作品。自2021年推出《007：生死有時》以來，已四年沒有發行續集，這是007自1962推出首部電影以來，放過「最悠長的假期」。