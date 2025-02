007要變美國人？　Amazon斥10億美元收購占士邦系列創作主導權

英國媒體報道,風靡全球影壇的「007」占士邦(James Bond)系列電影將迎來重大改變,亞馬遜(Amazon)旗下的亞馬遜米高梅工作室(Amazon MGM Studios)2月20日宣布,正式買下「007系列」的創作主導權(creative control),該系列的長期製作人威爾遜(Michael Wilson)與Barbara Broccoli將退出核心創作團隊。



據《衛報》報道,亞馬遜米高梅工作室亞馬遜MGM Studios、威爾遜與Barbara Broccoli將共同成立一家新的合資公司,共同持有「007」占士邦的知識產權,三方皆是該系列的共同擁有者,但未來創作方向的將由亞馬遜米高梅工作室主導。

報道提到,亞馬遜購入007創作主導權的費用為10億美元(約77.7億港元),荷李活新聞網站Deadline最早報道這個金額。

報道指,在這單重磅消息公布不久後,亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)就在其個人社交平台向影迷徵求下一位飾演占士邦的合適人選,問道「你會選誰擔任下一位占士邦?」

亞馬遜創辦人貝索斯在買下占士邦的創作主導權後,向網民徵詢下一位飾演007的合適人選:

最後一位飾演占士邦的英國影星丹尼爾基克(Daniel Craig)向Barbara Broccoli和威爾遜表示祝賀。基克2006年首次飾演007,參與電影《新鐵金剛智破皇家賭場》(Casino Royale)的演出,曾5次在大螢幕上飾演占士邦。

2022年11月23日,英國影星丹尼爾基克(Daniel Craig)出席Omega在倫敦舉辦的慶祝占士邦(James Bond)系列60週年的特別活動。(Getty)

報道又提到,曾經飾演「邦女郎」Valerie Leon則擔心,如果由亞馬遜接掌007系列,這個深入民心的電影將不再那麼「英國化」。

81歲的Valerie Leon曾與著名影星羅渣·摩亞(Roger Moore)和辛·康納利(Sean Connery)一起出演電影《鐵金剛勇破海底城》(The Spy Who Loved Me)和《鐵金剛勇奪巡航導彈》(Never Say Never Again)。

她向英國媒體表示:「占士邦系列電影非常英國化,將來不會再有這種風格了。」

據報道,007系列電影自已製作共25部作品。自2021年推出《007:生死有時》以來,已四年沒有發行續集,這是007自1962推出首部電影以來,放過「最悠長的假期」。