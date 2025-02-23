中國女遭美國遣返滯留巴拿馬　稱拘留營條件惡劣：像囚犯般被看管

一名被美國驅逐出境的中國女子2月22日受訪時稱，她被逐出美國後，最終被送至巴拿馬的一個農村營地拘留。她表示營地的條件非常惡劣，被拘留者的人身自由遭嚴重限制，無時無刻皆處於警衛的監視，連獲得法律諮詢和其他基本權利也被剝奪，待遇跟囚犯般無異。



美媒22日報道，這名被驅逐出境的中國女子因害怕遭到巴拿馬政府報復而要求匿名。由於政府正沒收營地內移民的手機，她僅透過用隱藏的手機與美媒進行通話。

巴拿馬早前與美國特朗普政府達成協議，充當被美國驅逐移民的「橋樑」，暫時拘留被驅逐出境者，直到他們返回自己的國家。

2025年2月18日，被美國驅逐的移民被安置在巴拿馬首都巴拿馬城的一間酒店，他們站在酒店的落地玻璃窗前作出舉手的動作。（Reuters）

最初，這些移民被巴拿馬政府拘留在位於首都巴拿馬城的酒店房間，其中40%的人拒絕返回自己的國家，而這批拒絕回國的移民隨後被送往巴拿馬南部達連省（Darién）的一個農村拘留營，受訪的中國女子正是其中一人。

她表示，被逐移民們在拘留營中像囚犯一樣被看管，人身自由嚴重受限。她指出：「就連去廁所的時候也有人跟着我。」

2025年2月18日，巴拿馬警察站在首都巴拿馬城一間酒店外戒備，而該酒店內安置着被美國驅逐的亞洲和中東移民。（Reuters）

她提到，在營地的人被剝奪了重要的基本權利，無法接觸外界。他們不但無法獲得外部法律援助，也沒有收到巴拿馬政府提供的法律建議。

對此，聯合國國際移民組織（IOM）等相關國際組織強調，他們將為目前居住在拘留營的移民提供「安全替代方案」。