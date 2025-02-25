俄烏3周年｜特朗普晤馬克龍：或本週與澤連斯基會面敲定礦產協議

2025年2月24日是俄烏戰爭爆發3周年，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日與到訪華府的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）會面。特朗普表示，美國與烏克蘭的礦產協議已接近達成，他可能在本週稍後時間或下星期，在美國與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面以達成協議，澤連斯基亦表示將在某個時候會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）。



馬克龍：歐洲準備向烏派遣維和人員

馬克龍表示，一旦俄烏實現停火，歐洲準備向烏克蘭提供安全保障，包括派遣維和人員。特朗普稱，美國支持派遣歐洲維和部隊的想法，並表示自己已向普京提出這個想法，普京會接受。

特朗普表示，其重點是盡快實現俄烏戰爭停火，並最終實現永久和平，稱自1月20日就職以來，美國為了實現這一目標，曾與俄羅斯進行了「一些很好的對話」。當被問及烏克蘭應否願意向俄割讓領土，特朗普稱「拭目以待」，並指出談判才剛剛開始。

馬克龍是特朗普重新執政以來，首位到訪白宮的歐洲領導人。兩人會面約1小時45分鐘，其中包括兩位領導人與其他G7領導人舉行視訊會議，討論烏克蘭問題。兩人之後將舉行聯合記者會。

與此同時，歐洲多國領導人到訪基輔出席「支持烏克蘭國際會議」，歐盟及多國宣布了一系列對烏克蘭的援助計劃。烏克蘭總統澤連斯基表示，希望能在2025年結束俄烏衝突。

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默） 本週晚些時候也將訪問華府，與特朗普會面及討論與烏克蘭問題。