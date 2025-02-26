華爾街警告：2017年美元暴跌或重演

美元投資者坐上了過山車。選舉日到2024年底之間，投資者押注新特朗普（Donald Trump）政府下的高額關稅將重新點燃通脹並推高美國債券收益率，彭博的一項美元指數漲超4%。然而，這一上漲趨勢在今年被逆轉，該指數在經歷了自9月以來最糟糕的三周表現後，下跌了2%。這是該指數自2017年以來最差的年度表現——2017年，它最終下跌了8%。



本周一（2月24日），摩根士丹利（Morgan Stanley）團隊在一份報告中指出，大選後的2017年，因美國貿易政策和歐洲政治等各種因素，美元創下有史以來最糟糕的表現；而特朗普第二任期開始一個月後，許多類似的催化劑再次籠罩美元，並可能使美元在今年走上類似的下跌軌跡。

該報告認為，美元疲軟的原因之一，是特朗普的關稅政策或許並不像人們之前預測的那樣「嚴厲」。摩根士丹利調查的30%到40%的投資者，並不覺得美國會實施廣泛的報復性關稅，而是認為一系列政策到4月的截止日期，本質上是為了迫使對方做出「地緣政治讓步」。

2025年2月25日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters·）

該機構舉例稱，雖然特朗普上周表示，他可能會對汽車、半導體和藥品進口徵收約25%的關稅，並可能在4月2日宣布這一決定。但這項提議，可能也只是一種「談判工具」。例如，此前特朗普曾威脅要對加拿大、墨西哥和哥倫比亞徵收關稅，但隨後又收回了這一威脅。

「2017年與今天的相似之處顯而易見，重蹈覆轍的風險正在上升，」高盛的團隊在2月21日的一份報告中寫道。「然而，今天與2018年初也有明顯的相似之處——當時美國宣佈了新的鋼鋁關稅，與加拿大和墨西哥進行棘手的貿易談判。」

2025年1月27日，在哥倫比亞波哥大的一家兌換店內，一名員工展示100美元的鈔票。（Reuters）

值得一提的是，今年1月，美國總統特朗普在接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，他「寧願不對中國加征關稅」，但是關稅對中國是一個「很有力」的辦法。對此，我外交部發言人表示，這個問題中國已經多次表明了立場，中美經貿合作是互利共贏的。「我們認為，如果雙方有分歧和摩擦，應當通過對話和協商來解決。貿易戰、關稅戰沒有贏家，不符合任何一方的利益，也不利於世界。 」

此外，歐洲政治是未來幾個月打壓美元的另一個潛在因素，尤其是德國選舉的後續影響。摩根士丹利的策略師們說，大選之後的德國是一個焦點，基民盟領導的政黨與社民盟之間可能會結成聯盟，這可能會提振歐元——從市場動態上來看，大摩的策略師也一直在建議投資者做多歐元、做多日元、做多英鎊，這些都是對美元不利的頭寸。

本文獲《觀察者網》授權轉載

