Michelle Trachtenberg猝逝終年39歲　曾出演美劇《花邊教主》

在經典影集《花邊教主》（Gossip Girl）飾演美女大反派的Michelle Trachtenberg當地時間2月26日上午被發現陳屍在美國紐約一處公寓中，終年39歲。



美媒《紐約郵報》報道，Michelle Trachtenberg的媽媽當日前往她的公寓探望她，卻發現她已經失去意識。當救護人員趕到時，確認她已經死亡。

紐約警方表示，他們並未在現場發現無可疑之處，認為Michelle Trachtenberg死因無可疑，至於她的確切死因將由法醫鑑定。

2010年8月11日，美國女演員Michelle Trachtenberg在洛杉磯出席發布會上擺姿勢拍照。（Reuters）

報道稱，Michelle Trachtenberg近年演出機會變少，近幾個月來她在社交平台上傳多張暴瘦憔悴、面容蒼白的照片，引起外界擔憂。不過她此前就曾回應了外界對她的擔憂，稱她「快樂而健康」。

Michelle Trachtenberg曾參演美劇《吸血鬼獵人》（Buffy the Vampire Slayer），以及後來她在成年後，於《花邊教主》中扮演善於操縱的社交名媛Georgina Sparks一角。