中國駐澳洲大使肖千：希望澳方客觀理性看待中方艦隊演訓

新華社2月28日報道，中國駐澳洲大使肖千日前在澳洲霍巴特接受澳洲廣播公司（ABC）專訪，就中國海軍艦艇編隊演訓活動回答提問時表示，中方艦隊有關演訓活動始終保持安全、規範和專業操作，符合有關國際法和國際實踐，希望澳方客觀理性看待，不要誤讀誤判，也不要過度反應。



上星期，中國軍艦在塔斯曼海（Tasman Sea）進行實彈演習，澳洲軍方表示該演習未提前通知，並形容為「破壞性」行為。

中國駐澳洲大使肖千對此表示，不認為中方有任何理由為此感到遺憾，甚至考慮道歉，並強調國際法並未明確要求提前通知的時間。

中澳關係 · 中澳國旗：2022年7月21日，圖為中國國旗和澳洲國旗。（Reuters）

中國軍艦被指從澳洲東北外海一直往南，穿過澳洲與新西蘭之間的塔斯曼海國際水域時，於上周五和周六（21及22日）分別進行兩次實彈演習，然後繼續往南，繞過塔斯馬尼亞州，向西駛入澳洲大陸以南的大澳洲灣（Great Australian Bight），期間中國軍艦多次進入澳洲專屬經濟區水域。