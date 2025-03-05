中國留英博士11項強姦罪罪成被指連環強姦犯　5年10女性受害

中國博士生鄒振浩因在2019年到2023年間在英國倫敦及中國強姦10名女性，於3月5日被判11項強姦罪罪成，另有17項罪行涉及偷窺、私藏極端色情影像、非法禁錮等。英國皇家檢控署高級檢察官Saira Pike形容鄒振浩為一名「連環強姦犯」。



28歲的鄒振浩自2019年起在英國倫敦大學學院（UCL）就讀機械工程系，期間通過微信和約會程式結識並邀請中國女留學生喝酒，後在住所對其下藥並強姦，並使用手機和隱藏攝像機將強姦過程拍成影片作為「紀念品」。

庭審期間，鄒振浩性辯稱自己有特殊性癖，喜歡扮演強姦者，會在對方看上去睡着的時候進行性交，而女方則是按他要求閉上雙眼，「事先知情並同意拍攝」。

截至2023年，他在倫敦迷姦共3名女性，在中國強姦7名女性。據指，鄒振浩還收藏了受害女性的物品作為「戰利品」，保存在箱子中。

據英國天空新聞網（Sky News）報道，法庭宣讀判決時，鄒振浩沒有作出任何反應。

檢察官Catherine Farrelly KC表示，鄒振浩表面上是一個聰明、有魅力的年輕男子，但也是一個「性掠奪者、偷窺者和強姦犯」。英國皇家檢察署高級檢察官Saira Pike則稱他是一名連環強姦犯。