馬克龍發表全國講話　誓言支持烏克蘭擬增國防開支

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周三（3月5日）通過電視向全國發表講話，他談及烏克蘭問題和歐洲安全與美國關稅，誓言挺烏到底還計劃在不徵收新稅的情況下，增加國防開支。



英國《衛報》報道，旨在商討歐洲安全與烏克蘭問題的歐洲領導人特別峰會將在6日舉行，馬克龍預告屆時將做出根本性的軍事決定，將就向歐洲夥伴提供法國核武器保護地區安全一事展開討論，但補充有關核武器的最終決定權仍將只掌握在法國總統手中。

他承諾法國將繼續與盟友會面，以簽署俄烏之間「持久、穩固、可核查的和平協議」為目標，還重申歐洲致力維護與美國及北約的合作關係，宣布下週在巴黎召開歐洲軍隊首腦會議，相信美國仍和歐洲處於同一戰線，但亦做好準備以防美國不再支持歐洲。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月底威脅對歐盟加徵25%關稅，馬克龍今次回應將努力與美國進行交涉，希望能勸阻特朗普。

俄烏戰爭持續3年未停，特朗普上台後試圖斡旋和平，馬克龍與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）先後訪問美國面見特朗普，希望美國能繼續援烏。

2025年3月2日，英國倫敦，圖為馬克龍在英國主辦的歐洲領導人峰會中發表講話。（Reuters）

特朗普則強調美烏礦產協議就是對烏克蘭的安全保障，隨後還與澤連斯基在會面期間發生言語衝突，歐洲因此擔憂特朗普為盡快達成俄烏和平而不顧烏克蘭利益。