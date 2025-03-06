馬克龍發表全國講話 誓言支持烏克蘭擬增國防開支
撰文：官祿倡
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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周三（3月5日）通過電視向全國發表講話，他談及烏克蘭問題和歐洲安全與美國關稅，誓言挺烏到底還計劃在不徵收新稅的情況下，增加國防開支。
英國《衛報》報道，旨在商討歐洲安全與烏克蘭問題的歐洲領導人特別峰會將在6日舉行，馬克龍預告屆時將做出根本性的軍事決定，將就向歐洲夥伴提供法國核武器保護地區安全一事展開討論，但補充有關核武器的最終決定權仍將只掌握在法國總統手中。
他承諾法國將繼續與盟友會面，以簽署俄烏之間「持久、穩固、可核查的和平協議」為目標，還重申歐洲致力維護與美國及北約的合作關係，宣布下週在巴黎召開歐洲軍隊首腦會議，相信美國仍和歐洲處於同一戰線，但亦做好準備以防美國不再支持歐洲。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月底威脅對歐盟加徵25%關稅，馬克龍今次回應將努力與美國進行交涉，希望能勸阻特朗普。
俄烏戰爭持續3年未停，特朗普上台後試圖斡旋和平，馬克龍與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢）、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）先後訪問美國面見特朗普，希望美國能繼續援烏。
特朗普則強調美烏礦產協議就是對烏克蘭的安全保障，隨後還與澤連斯基在會面期間發生言語衝突，歐洲因此擔憂特朗普為盡快達成俄烏和平而不顧烏克蘭利益。
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