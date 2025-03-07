美國眾議院通過投票 公開譴責擾亂特朗普國會演講民主黨議員
撰文：官祿倡
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美國眾議院周四（3月6日）以224票同意對198票反對的票數通過投票，公開譴責此前在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）國會演講中，舉止失態並一度擾亂演講程序的民主黨眾議員阿爾格林（Al Green）。
77歲的德州眾議員阿爾格林在當日起身對特朗普揮舞手杖並大聲呼喊，指特朗普沒有民意授權，反對他削減醫療補助的舉動。共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）指他違反禮儀，並在勸阻無效情況下命令警衛將他帶離現場。
華盛頓州共和黨籍眾議員Dan Newhouse之後推動譴責決議（Censure），民主黨試圖否決動議但未能成事。投票程序開始後，更有10名民主黨人倒戈投支持票。
譴責相當於對議員進行公開警告，並無明確懲罰亦不會剝奪被譴責人士的職位或頭銜，美媒指眾議院通過投票對議員進行譴責較為少見。
阿爾格林提及的醫療補助旨在為低收入人群提供醫療資金補貼，民主黨籍眾議員特納（Sylvester Turner）亦在當晚出席演說，但他時隔一日在家中身亡，享年70歲，生前還在社交平台發帖反對特朗普削減醫療補助，目前未知他的死因。