美國眾議院通過投票　公開譴責擾亂特朗普國會演講民主黨議員

美國眾議院周四（3月6日）以224票同意對198票反對的票數通過投票，公開譴責此前在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）國會演講中，舉止失態並一度擾亂演講程序的民主黨眾議員阿爾格林（Al Green）。



77歲的德州眾議員阿爾格林在當日起身對特朗普揮舞手杖並大聲呼喊，指特朗普沒有民意授權，反對他削減醫療補助的舉動。共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）指他違反禮儀，並在勸阻無效情況下命令警衛將他帶離現場。

華盛頓州共和黨籍眾議員Dan Newhouse之後推動譴責決議（Censure），民主黨試圖否決動議但未能成事。投票程序開始後，更有10名民主黨人倒戈投支持票。

譴責相當於對議員進行公開警告，並無明確懲罰亦不會剝奪被譴責人士的職位或頭銜，美媒指眾議院通過投票對議員進行譴責較為少見。

2025年3月4日，美國華盛頓，圖為阿爾格林在特朗普重返白宮後發表的首次國會演講中舉起手杖斥責特朗普。（Reuters）

阿爾格林提及的醫療補助旨在為低收入人群提供醫療資金補貼，民主黨籍眾議員特納（Sylvester Turner）亦在當晚出席演說，但他時隔一日在家中身亡，享年70歲，生前還在社交平台發帖反對特朗普削減醫療補助，目前未知他的死因。