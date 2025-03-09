涉反人類罪受國際刑事法院調查　菲律賓前總統杜特爾特現身香港

據菲律賓電視台ABS-CBN報道，正因「反毒戰爭」而受國際刑事法院（ICC）調查的前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）3月7日抵達香港，今日現身灣仔出席一場菲律賓勞工活動。



國際刑事法院（ICC）正就杜特爾特在任內鐵腕掃毒、涉嫌反人類罪進行調查。菲律賓政府新聞發言人Claire Castro今日（9日）對媒體表示，無法就此進行評論，但指若國際刑事法院正式发出逮捕令，当局将对杜特爾特发布暂缓出境令，禁止其在未獲法院許可的情況下離境。

早前有菲律賓媒體報道，ICC逮捕令已在8日簽發，而該消息被提前泄漏給杜特爾特一方。

杜特爾特2025年2月13日出席菲律賓中期選舉的競選活動（REUTERS）

Castro重申，菲律賓當局將配合國際刑警組織的逮捕行動，但也表示自菲律賓2019年退出ICC後，該國已不再屬於ICC的管轄範圍。

總統傳訊秘書傑Jay Ruiz則表示：「政府已為任何可能發生的情況做好準備」。

杜特爾特曾於任內進行「反毒戰爭」，引發法外處決、執法人員濫用私刑等問題。據菲律賓官方資料，自2016年以來，逾6000人在警察的掃毒行動中死亡。當地組織或外國人權組織則認為真實數字可能高達3萬人。