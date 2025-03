美媒：普京同意協助特朗普斡旋伊朗核談判

美國媒體3月4日引述知情人士報道,普京(Vlamidir Putin,又譯普丁或蒲亭)同意協助特朗普政府(Donald Trump,又譯川普)與伊朗就核計劃及其支持中東地區反美代理人等議題進行溝通。



彭博社引述莫斯科知情人士報道,特朗普在今年2月與普京通電話時,對尋求俄方幫助處理伊朗核問題表示興趣。美方高層官員其後與俄方高層官員在沙特阿拉伯的會晤中討論了此事。基於問題的敏感性,上述知情人士拒絕透露姓名。

2019年6月28日,日本大阪,時任美國總統特朗普(Donald Trump)出席G20領導人峰會時,與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)舉行會晤並嘗試與對方握手。(Reuters)

據報道,白宮官員沒有立即回應置評請求;俄羅斯和伊朗均未公開證實或否認該報道。

報道指,克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)在回覆彭博社提問時表示,「俄羅斯認為美國和伊朗應該通過談判解決所有問題」(Russia believes that the United States and Iran should resolve all problems through negotiations),俄羅斯「準備竭盡全力實現這一目標」(is ready to do everything in its power to achieve this)。

當被問及俄羅斯是否願意在伊朗和美國之間進行調解時,伊朗外交部發言人則表示,各國提供援助是「理所當然的」(natural)。

伊朗政府發言人Esmaeil Baghaei3日在德黑蘭舉行的電視新聞發布會上表示:「鑑於這些問題的重要性,許多方面可能會釋出善意,並願意協助解決各種問題。從這個角度來看,如果有需要,各國主動提供幫助也是很自然的。」