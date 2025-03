以色列也在擔心會變成下一個「烏克蘭」？｜特朗普外交

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)被特朗普(Donald Trump)和萬斯(J.D. Vance)兩人在鎂光燈下圍攻的白宮罵戰,持續在美國傳統盟友中間引起不安和憂慮。近日,連以色列也出現了類似的擔心:3月10日《以色列時報》一篇分析文章的標題赫然是:「特朗普背向澤連斯基和其他盟友後,以色列會是下一個嗎?」

這並非空穴來風。

雖然特朗普上任後第一個在白宮接見的外國領袖就是以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu);

從駐以色列大使到駐聯合國大使的人事任命全都是清一色支持以色列右翼的人物;

到3月2日以色列在加沙停火協議第一階段結束後停止人道物資進入加沙,特朗普三日後也還在其社交媒體Truth Social上面站在以色列立場向哈馬斯發出「最後警告」,要求他們馬上釋放所有人質,否則「你們就要完蛋了」,並要求哈馬斯的領導層離開加沙

--然而,在同一時間,特朗普卻打破過去數十年的歷史慣例派出了首席人質談判代表博勒(Adam Boehler)背着以色列同哈馬斯直接溝通。

以色列戰略事務部長德爾默(Ron Dermer)其後與博勒通電大罵了一場,指責後者在沒有得到內塔尼亞胡同意之下自行去同哈馬斯談判釋放餘下5名以色列美國籍人質的問題(按:當中只有1位生還)。

加沙停火協議的第一階段在3月1日已經結束,但以色列並沒有按照協議規定同哈馬斯展開第二階段的談判,而是選擇施壓哈馬斯接受延長第一階段停火,其間需要釋放更多以色列人質(按:如今還有24位生還人質和35具人質屍體在加沙)。以色列的做法先是停止人道物資進入,繼而中斷對於加沙的供電--由於加沙戰爭爆發後,加沙人主要依靠獨立的發電機發電,中斷供電主要受影響的是加沙食水所依賴的海水化淡廠。

不過,哈馬斯拒絕接受第一階段停火的延長,要求以色列要同它進行第二階段協議有關以色列全面從加沙撤軍甚至是重建問題的談判。

博勒的介入似乎打破了這種以色列拒絕談判的局面。本周以色列已經派出了一個由中級官員領導的談判代表團到卡塔爾多哈進行特朗普上任以來首輪以色列和哈馬斯之間的中介談判。如今地位有如特朗普對外談判「密使」一般的中東事務特使威特科夫(Steve Witkoff)3月11日在沙特同烏克蘭代表談完俄烏停火之後也會轉往多哈。

更讓以色列感到震驚的是博勒在剛剛過去的周末接受不同以、美媒體訪問時的表態。博勒多次以「囚犯」去形容哈馬斯2023年10月7日綁架到加沙的以色列人質,又用「人質」去形容在囚以色列的巴勒斯坦人。

博勒亦稱同哈馬斯溝通「最有成效」的辦法就是認出哈馬斯的「人性」,甚至以「跟我們相似的人」、「挺友善的人」去形容哈馬斯成員。此等用詞當然惹起以色列部份人的不滿。

博勒雖然明言他的主要任務是想讓哈馬斯釋放最後一個還在加沙的生還人質,但他卻說哈馬斯願意接受5至10年的停火,期間希望以所有以色列人質換取以色列釋放所有在囚巴勒斯坦人,願意放下武器,退出政治,甚至接受美國或其他國家來保證其在加沙的地道都被移除乾淨。博勒形容這「並不是一個差的初步建議」,表示幾周之後可能就能達成一個新的以哈停火協議。

對於博勒表示相信哈馬斯會願意放下武器,以色列輿論幾乎一致認為博勒「又傻又天真」。來自內塔尼亞胡的利庫德集團(Likud)的農業部長Avi Dichter對此便稱,「認為哈馬斯會放下武器的人都不了解哈馬斯、他們的意識形態或策略……以色列需要在戰爭中徹底擊敗他們。」

不過,內塔尼亞胡政府暫時還是對於特朗普政府同哈馬斯的交手採取「靜觀其變」的態度,在官方通訊上只以總理辦公室的簡單一句聲明應對。

對於以色列方面的不滿,美國官員也很快作出了一些姿態上的回應。博勒在周末的多場訪問之後就澄清是媒體誤解了他的意思,哈馬斯「從定義上來看是壞人」。國務卿魯比奧(Marco Rubio)則稱博勒與哈馬斯的直接對話只是「一次性的情況」,目是要救回人質,「從目前來看,這沒有達到成果,但不代表他這樣嘗試是錯誤的,我們在這方面的主要談判渠道是(中東事務特使)威特科夫,以及他透過卡塔爾進行的工作。」

自特朗普上台以來,以色列人普遍都認為美國盟友回來了,再沒有拜登(Joe Biden)那種對於以色列的批評和施壓。

上月內塔尼亞胡訪美期間,特朗普提出由美國來「接管加沙」、把加沙巴勒斯坦人都搬走之後,以色列極右更加是興高采烈的回應。例如反對加沙停火的財長斯莫特里奇(Bezalel Smotrich)就持續利用其有限權力和發言來支持驅逐加沙巴勒斯坦人的主張,而特朗普也取消了拜登對於斯莫特里奇的訪美禁令,讓他以官方身份訪問華府。

3月5日,特朗普向哈馬斯發出「最後警告」,要求哈馬斯釋放所有人質,否則「你們就要完蛋了」(it is OVER for you)。(網站截圖)